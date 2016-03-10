В нацпарке Чанбайшань впервые проводятся соревнования рейнджеров России и Китая

По инициативе и поддержке WWF Китая и WWF России 8-10 марта в национальном парке Чанбайшань, КНР, проходят российско-китайские соревнования инспекторов особо охраняемых природных территорий, расположенных в местах обитания амурского тигра, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

С 2009 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) Китая вместе с партнерами ведет антибраконьерскую деятельность на северо-востоке страны. Сегодня в лесхозах и природных резерватах сформированы десятки инспекторских групп, и сотни рейнджеров несут свою вахту. Для повышения информированности общественности о работе по сохранению амурского тигра, а также признания вклада этих людей, которые ежедневно ведут борьбу с браконьерами, невзирая на тяжелые условия работы, опасность и холод, WWF Китая решил провести соревнования инспекторов ООПТ в местах обитания амурского тигра. Эта инициатива была активно поддержана WWF России, который более 20 лет помогает государству сохранять амурского тигра на юге Дальнего Востока РФ, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Более 100 рейнджеров и почетных гостей из Китая и России собрались 8-10 марта в национальном парке Чанбайшань, провинция Цзилинь, для участия в соревнованиях и в церемонии вручения премии лучшим рейнджерам. На этом значимом мероприятии присутствуют руководители организаций, отвечающих за работу по сохранению тигра: Государственного управления лесного хозяйства КНР (SFA), Департамента лесного хозяйства провинции Цзилинь, Бюро лесной промышленности провинции Хэйлунцзян, Департамента лесного хозяйства провинции Хэйлунцзян, а также Тигриной Инициативы WWF (TAI).

«В середине 20-го века, на северо-востоке Китая, от гор Чанбайшань на востоке до обширных девственных лесов Большого и Малого Хингана на западе, обитало более 200 диких амурских тигров. Но уже спустя 50 лет, в самом начале этого века, в северо-восточной части Китая осталось только 18 - 22 тигра. Дикие кошки исчезли из-за потери и деградации местообитаний, недостаточного количества корма из-за масштабной и длительной вырубки леса и браконьерства. Сегодня оставшиеся тигры все еще связаны с более крупной популяцией амурских тигров, обитающей в России, которая поможет в воспроизводстве животных и обеспечит расширение популяции обратно в Китай. Усилия Всемирного фонда дикой природы при поддержке партнеров уже привели к сохранению ключевых местообитаний амурского тигра в районах Хуньчунь - Ванцин – Суйян. Для того, чтобы обеспечить дальнейшее восстановление популяции в Китае, необходимо вовлечение всех ООПТ или лесхозов, расположенных в местах обитания тигра», - комментирует Фан Джон, ведущий специалист по редким видам WWF Китая.

Как он отмечает, «рейнджеры заповедников - наши передовые защитники дикой природы. Без них нельзя истребить браконьерство, восстановить кормовую базу тигра и сохранить среду обитания. А значит, без них нельзя сохранить амурского тигра».

11 команд из России и Китая примут участие в соревнованиях, включая команды из природных резерватов Ванцин, Хуанихэ, Шеншань, Суйян Лаоелин, Чанбайшань, Хуньчунь и лесхозов Ванцин, Хуньчунь, Дунин. Благодаря сотрудничеству WWF Китая и WWF России в этом году впервые в соревнованиях примут участие команды инспекторов национального парка «Земля Леопарда» и Сихотэ-Алинского государственного биосферного заповедника. В этой поездке, помимо участия в состязаниях, инспекторы из Сихотэ-Алинского государственного заповедника представят программу сертификации тигриных местообитаний CA|TS, которую заповедник – первым в России – успешно прошел в 2015 году.

На соревнованиях в Чанбаньшане состоится церемония вручения Третьей по счету премии лучшим рейнджерам в местах обитания амурского тигра в Китае, организованной WWF Китая и Федерацией рейнджеров Азии (RFA). Две китайских команды присоединятся к Федерации рейнджеров Азии.

«Созданные в последнее десятилетие природоохранные резерваты Хуньчун, Ванцин и Лаоелин позволили улучшить охрану тигриных местообитаний, вернули в леса диких копытных. А значит, наши тигры нашли в Китае условия для размножения. Многолетнее сотрудничество дает свои плоды – число тигров на сопредельной с Россией территории Северо-Восточного Китая увеличилось с 12-14 до 27-30 особей», - комментирует директор Амурского филиала WWF России Юрий Дарман, Заслуженный эколог РФ.

Соревнования рейнджеров являются знаковым событием, направленным на объединение рейнджеров со всего ареала обитания амурского тигра. Они позволят обменяться опытом патрулирования, освоить новые технологии, укрепить партнерские отношения и вдохновиться работой коллег. Это мероприятие поможет сделать достоянием общественности усилия по защите тигров в Китае и в России, увеличить количество сторонников этой программы и поощрить рейнджеров, которые проделали отличную работу по сохранению тигра.

«Это замечательно, что команды из российских охраняемых территорий, таких как национальный парк «Земля Леопарда» и Сихотэ-Алинский заповедник могут присоединиться к соревнованиям. Это наш первый опыт в организации таких соревнований, учитывая языковой барьер и различия национальных законов в области сохранения дикой природы, поэтому в этот раз приглашаем российские команды в качестве гостей соревнований. Надеюсь, что полученный опыт позволит провести международный конкурс инспекторов в следующий раз. Я знаю, что Сихотэ-Алинский заповедник и национальный парк Чанбайшань являются побратимами, и Земля Леопарда является ядром недавно созданной сети трансграничных ООПТ для охраны тигра и леопарда. Таким образом, их участие в конкурсе полезно для нашего дальнейшего трансграничного сотрудничества по сохранению наших общих диких кошек и их дома», - говорит Лю Пейчи, директор северо-восточного офиса WWF Китая.

Организаторы соревнований: Государственное управление лесного хозяйства (SFA), Департамент лесного хозяйства провинции Цзилинь, Бюро лесной промышленности провинции Хэйлунцзян, Департамент лесного хозяйства провинции Хэйлунцзян, WWF Китая, WWF России, Тигриная Инициатива WWF, Федерация Рейнджеров Азии (RFA).

На фото: Инспекторы из нацпарка "Земля леопарда" и Сихотэ-Алинского заповедника с Лю Пейчи, директором СевероВосточного офиса WWF Китая.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.