"Земля леопарда" впервые приглашает жителей и гостей Приморья на Масленицу

Празднование Масленицы, соорганизатором которого выступит национальный парк «Земля леопарда», пройдет в селе Барабаш Хасанского района 13 марта. Гостей мероприятия ждут традиционные русские забавы, народные гуляния и, конечно же, горячие блины, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Национальный парк впервые проведет этот национальный праздник совместно с администрацией сельского поселения. Попрощаться с зимой, поучаствовать в интересных играх и конкурсах в рамках театрализованной программы смогут все желающие. Мероприятие стартует в 12 часов на площади возле здания администрации. А в 14 часов визит-центр «Земли леопарда» приглашает на просмотр видеофильмов и душистый чай.

В рамках праздника национальный парк объявляет конкурс «Оригинальные блины». Возможность продемонстрировать свои кулинарные навыки есть у каждого. Блины любой формы, размеров, с начинкой или без нее нужно принести с собой или испечь на месте – для участников конкурса подготовят специальную площадку «Онлайн блины». Угощаться блинами с пылу, с жару также смогут все желающие.

«Весна приходит на «Землю леопарда», и наша пятнисто-полосатая территория расцветает вместе со всем Приморьем, – говорит Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экопросвещению и туризму. – В нашем визит-центре каждый сможет познакомиться с работой национального парка и жизнью редких диких кошек, которые здесь живут. Обязательно в очередной раз расскажем о функциональных зонах, на которые поделена «Земля леопарда», объясним, какие из них открыты для посещения. Ведь национальный парк создан как для леопарда, так и для людей. Приглашаем на мероприятие всех – и не забудьте взять с собой хорошее настроение!».

Кроме того, все гости праздника смогут узнать больше о планируемых мероприятиях «Земли леопарда» на 2016 год.

Телефон оргкомитета: 8 902 065 19 86

Газета «Золотой Рог», Владивосток.