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Женщины в Приморском крае могут выходить на пенсию раньше
Пенсионным законодательством РФ предусмотрен выход на пенсию ранее общеустановленного возраста для женщин, имеющих двух и более детей. Досрочную пенсию могут получить также матери, работавшие в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Важным условием досрочного получения пенсии является наличие у женщины страхового стажа не менее 15 лет. Досрочную пенсию могут получить также матери, родившие двух и более детей, в случае наличия у них не менее 20 лет страхового стажа, 12 из которых были заработаны в районах Крайнего Севера либо 17 лет - в приравненных к ним местностях.
Отметим, в крае к местностям, приравненным к Крайнему Северу, относятся Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы и часть Красноармейского района.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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