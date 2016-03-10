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Женщины в Приморском крае могут выходить на пенсию раньше

10 Марта 2016, 17:07 | Приморье

Пенсионным законодательством РФ предусмотрен выход на пенсию ранее общеустановленного возраста для женщин, имеющих двух и более детей. Досрочную пенсию могут получить также матери, работавшие в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Важным условием досрочного получения пенсии является наличие у женщины страхового стажа не менее 15 лет. Досрочную пенсию могут получить также матери, родившие двух и более детей, в случае наличия у них не менее 20 лет страхового стажа, 12 из которых были заработаны в  районах Крайнего Севера либо 17 лет - в приравненных к ним местностях.

Отметим, в крае к местностям, приравненным к Крайнему Северу, относятся Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский  районы и часть Красноармейского района.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: возраст  пенсия 



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