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Библиотеки Владивостока становятся универсальными центрами досуга
Во Владивостоке завершились капитальный ремонт и модернизация муниципальной библиотеки №8 (ул. Приморская, 5). В ней горожанам представлены самые современные библиотечные сервисы: автоматизированное обслуживание, бесплатный Wi-Fi, доступ в электронную библиотеку «ЛитРес», кинозал, лекторий, галерея, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«Еще одна муниципальная библиотека предстала перед читателями в необычном, но уже ставшем привычным для горожан, формате, - отметил Игорь ПУШКАРЕВ в ходе посещения библиотеки и общения с ее юными читателями. - Если раньше библиотеки ассоциировались с тишиной и воспринимались как книгохранилище, то сейчас они стали настоящими центрами общения».
Библиотечное пространство разделено на несколько тематических зон: открытое книгохранилище, детский абонемент, кинозал, уютный читальный зал, лекторий и своего рода «изюминка» библиотеки - небольшая галерея европейского формата, где фотолюбители смогут выставлять свои работы.
Напомним, это не первая муниципальная библиотека, представленная в современном формате. Реализация городского проекта модернизации библиотек началась во Владивостоке в 2015 году, горожане уже оценили обновленную библиотеку №5 на ул. Леонова (Эгершельд), детскую библиотеку №7 и универсальную библиотеку №12 (обе на ул. Калинина), а этом году - библиотеку №16 на ул. Котельникова.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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