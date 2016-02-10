В Приморье первые должники пополнили отряд пешеходов

Судебные приставы начали ограничивать должников в праве управления транспортом

Несколько должников уже лишились права управлять транспортным средством в Приморье. В их числе, к примеру, злостные алиментщики и другие категории неплательщиков, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», позволяющий судебным приставам ограничивать должников в праве управления транспортным средством, вступил в силу 15 января. А уже 18 января житель Приморья, задолжавший крупную сумму, вынужденно стал пешеходом, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Судебные приставы Артемовского городского округа на практике применили положения нового законодательства в отношении должника, обязанного по решению суда возместить моральный ущерб и вред, причиненный здоровью, в пользу физического лица. Сумма, подлежащая взысканию, превысила два миллиона рублей.

К работе в рамках указанного закона активно подключились судебные приставы и на других территориях края. Так, вынужденными пешеходами по постановлению приставов стали и два жителя Владивостока: у одного задолженность по алиментам превысила полмиллиона рублей, у другого - 40 тысяч рублей.

По решению суда они обязаны выплачивать денежные средства на содержание своих детей в размере 25% от общего дохода, однако в добровольном порядке отказываются исполнять судебное решение и свои родительские обязательства. Неоднократно должники привлекались к административной ответственности, были направлены в центр занятости, поскольку официально нигде не трудоустроены. Но желание выплачивать алименты у отцов не появилось. Выяснив, что должники являются владельцами водительских удостоверений, судебный пристав принял решение о временном ограничении права управления транспортным средством.

Во всех случаях постановление об ограничении водительских прав было вручено неплательщикам лично, документы также направлены в органы ГИБДД. Неплательщики были предупреждены о том, что в случае, если они решат все же нарушить установленный запрет, к ним будут применены санкции в соответствии со ст. 17.17 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде обязательных работ сроком до 50 часов или лишение прав на срок до одного года.

Как сообщили в УФССП России по Приморскому краю, в нашем регионе под действие закона потенциально попадают более 10 тысяч граждан. Данное временное ограничение может быть применено к должникам, не исполняющим требования исполнительных документов о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением. Кроме того, данная мера может быть применена к должникам, не исполняющим требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей, а также требования о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом.

По закону решение об ограничении на пользование должником специальным правом судебный пристав-исполнитель сможет принимать по собственной инициативе или по заявлению взыскателя. При этом требуется соблюдение следующих условий: находящийся на исполнении документ является судебным актом либо выдан на основании судебного акта; сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10 тыс. руб.; должник соответствующим образом уведомлен.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что должник лично уведомляется о применении к нему данного временного ограничения. Заочно оно может быть применено только к находящемуся в розыске в рамках исполнительного производства.

Но есть случаи, при которых временное ограничение права на управление транспортным средством должника применяться не может. Например, если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию; если использование транспортного средства является для должника и проживающих совместно с ним членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания.

Не может быть лишен такого права и должник, который пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью либо если на его иждивении находится инвалид I или II группы или ребенок-инвалид, а также сумма задолженности по исполнительному документу не превышает 10 000 рублей.

При поступлении информации об уплате задолженности судебный пристав-исполнитель не позднее следующего дня вынесет постановление о снятии ограничения и незамедлительно направит копию постановления должнику, взыскателю и в соответствующий госорган.

Еще до вступления закона в силу, комментируя вопрос деловой газеты «Золотой Рог» об ужесточении наказаний для злостных неплательщиков штрафов, налогов, иных платежей, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю – главный судебный пристав края Алексей КУЗНЕЦОВ заметил, что свою положительную роль сыграл запрет должникам выезда за рубеж: многие из них предпочли урегулировать свою задолженность заблаговременно. Он также выразил уверенность, что такая мера принудительного исполнения, как лишение специального права управления транспортными средствами, иных специфических прав, поможет уменьшить число неплательщиков.

Сейчас судебные приставы края приступили к работе по предупреждению должников о возможном ограничении. Например, 10 неплательщиков алиментов, проживающих во Фрунзенском районе Владивостока, были уведомлены о том, что если в установленный срок они не предпримут меры по погашению задолженности, то очень скоро рискуют стать пешеходами.

И, надо заметить, такие предупреждения начинают действовать. Так, перспектива расстаться с правами заставила жителя города Фокина выплатить задолженность на общую сумму 80 тысяч рублей. Являясь должником по нескольким исполнительным производствам, он ликвидировал задолженность по алиментам, а также оплатил несколько административных штрафов за нарушение правил дорожного движения с учетом суммы исполнительского сбора.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.