Во Владивостоке откроется еще один детсад

Во Владивостоке началась реконструкция детского сада на улице Русской, 85. Работы ведутся в соответствии с программой главы города Игоря ПУШКАРЕВА по расширению сети дошкольных учреждений.

Долгие годы это здание находилось в аренде у частной организации, и его пришлось возвращать в муниципальную собственность в судебном порядке. Сейчас здесь кипит работа. Строители демонтировали старые внутренние перегородки и полы, возвели новые стены - в соответствии с проектной документацией. В настоящее время идет стяжка бетонных полов, полная замена сетей водопровода, канализации, отопления. Специалисты приступают к замене электрики.

В ходе реконструкции здания предусмотрены также утепление наружных стен и монтаж навесных фасадов, замена кровли и полов на всех этажах, замена деревянных окон на пластиковые с двойным стеклопакетом, наружных эвакуационных лестниц и огромный объем других работ.

Дошкольное учреждение рассчитано на 4 группы и после обновления сможет принять 80 малышей.

Для каждой из групп предусмотрены спальни, игровые комнаты и раздевалки, будут оборудованы залы для музыкальных и спортивных занятий, пищеблок, оснащенный современным оборудованием, медпункт, бытовые и административные помещения. На территории детского сада появятся прогулочные площадки с игровыми комплексами, прорезиненным покрытием и теневыми навесами, новое ограждение. В целях безопасности детей будет смонтирована система видеонаблюдения на входах в здание и в районе прогулочных площадок.

Детский сад расположен в густонаселенном микрорайоне, и его открытия уже давно ждут многие семьи. Это будет еще одно уютное, теплое здание, где будут созданы все условия для безопасного пребывания и творческого развития малышей.

Напомним, во Владивостоке в прошлом году открыты два детских сада: один из них - на улице Русской, 53 - построен с нуля, второй - на ул. Магнитогорской, 6 - был возвращен в муниципальную собственность и капитально реконструирован.

Всего за последние годы по программе Игоря Пушкарева сданы в строй 17 детских садов. В стадии строительства - еще 7 детских дошкольных учреждений. Также идет проектирование новых зданий садов.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.