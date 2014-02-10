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В Приморском крае строительство завода "Владивосток-СПГ" планируют начать c жилья
Строительство завода «Владивосток-СПГ» начнется с возведения жилья для его строителей, рассказал на встрече с жителями Хасанского района Приморского края генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь КРУТИКОВ.
Благоустроенные жилые корпуса будут возведены недалеко от строительной площадки в одном из близлежащих от будущей стройплощадки населенных пунктов Хасанского района. Рассматриваются два поселка – Безверхово, где более развитая инфрастурктура, и кроме того, в нем планируется расселить будущих работников завода - «вахтовиков», и пос. Перевозное, расположенное территориально ближе к стройплощадке, сообщается на сайте администрации Хасанского района.
По словам Игоря Крутикова, ООО «Газпром СПГ Владивосток» планирует построить в районе строительной площадки бетонный завод, мощные очистные сооружения, открыть в одном из сел небольшое транспортное предприятие, организовать работу пожарного депо. Подготовка стройплощадки начнется с приведения в должное состояние дорожной и энергетической инфраструктуры, которая коснется и интересов местного населения. Строительство дорог может начаться уже в этом году, подчеркнул Игорь Крутиков. При этом, грядущая строительная деятельность «Газпрома» не затронет границы поселений, отметил Игорь Крутиков: все дороги на строительную площадку будут проходить за территориями населенных пунктов.
Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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