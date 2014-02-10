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В Приморском крае строительство завода "Владивосток-СПГ" планируют начать c жилья

10 Февраля 2014, 20:04 | Приморье

Строительство завода «Владивосток-СПГ» начнется с возведения жилья для его строителей, рассказал на встрече с жителями Хасанского района Приморского края генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь КРУТИКОВ.

Благоустроенные жилые корпуса будут возведены недалеко от строительной площадки в одном из близлежащих от будущей стройплощадки населенных пунктов Хасанского района. Рассматриваются два поселка – Безверхово, где более развитая инфрастурктура, и кроме того, в нем планируется расселить будущих работников завода - «вахтовиков», и пос. Перевозное, расположенное территориально ближе к стройплощадке, сообщается на сайте администрации Хасанского района.

По словам Игоря Крутикова, ООО «Газпром СПГ Владивосток» планирует построить в районе строительной площадки бетонный завод, мощные очистные сооружения, открыть в одном из сел небольшое транспортное предприятие, организовать работу пожарного депо. Подготовка стройплощадки начнется с приведения в должное состояние дорожной и энергетической инфраструктуры, которая коснется и интересов местного населения. Строительство дорог может начаться уже в этом году, подчеркнул Игорь Крутиков. При этом, грядущая строительная деятельность «Газпрома» не затронет границы поселений, отметил Игорь Крутиков: все дороги на строительную площадку будут проходить за территориями населенных пунктов.

Надежда ВОРОНЦОВА,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: жилье  СПГ  газпром 



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