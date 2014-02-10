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Приморье в ближайшие сутки ожидают снег и сильные морозы

10 Февраля 2014, 18:06 | Приморье

Сегодня и в ближайшие сутки в Приморье сохранится влияние сибирского антициклона, на восточное побережье и северо-восток будет выноситься влажный воздух с акватории моря.

Местами пройдет небольшой снег. В ночь на вторник в крае будет морозно: -18...-23°C, на северо-востоке -28...-33°C, на побережье -13...-18°C. В дневные часы температуры воздуха будут колебаться от -5°C на юго-востоке до -15°C на севере. На побережье сохранится сильный северо-западный ветер.

В среду ожидается погода без осадков. Температурный фон понизится еще на 2-4°C.

В конце недели будет отмечаться постепенное повышение температуры воздуха.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Во второй половине дня температура воздуха составит-12...-14°C.

Во вторник и среду в краевом центре ожидается умеренный до сильного северный ветер. Без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет в пределах -16...-19°C, днем -9...-12°C, сообщает пресс-служба Примгидромета.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: прогноз  погода 



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