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Экспозиция Приморья открылась в Олимпийском парке в Сочи
Экспозиция регионов России открылась, 7 февраля, в Олимпийском парке в Сочи. В числе всех 83 регионов России на ней представлен и Приморский край.
Гости выставки могут узнать о туристическом и экономическом потенциале региона, а также получить на память сувениры. Для зрителей на стенде Приморья, в числе прочего, подготовлен фильм о нашем крае.
По словам заместителя директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Алексея Колесникова, экспозиция Приморского края очень популярна у посетителей выставки. «Экспозиция Дальнего Востока и Приморья находится на входе в Олимпийский парк. Многие интересуются нашей экспозицией, им интересно узнать что-то новое о Приморье. Мы, в свою очередь, стараемся рассказать как можно больше о нашем регионе, его туристическом потенциале», - сообщил он.
Как отметил руководитель проекта экспозиции ДФО Алексей Фабристов, стенды Дальнего Востока получились самыми современными и интерактивными «В экспозиции мы старались показать, что Дальний Восток - это современный центр развития и туризма, и промышленности, и спорта. Это на самом деле так. Для этого мы подготовили, пожалуй, наиболее инновационный стенд. Он получился очень современным и интерактивным. По отзывам и посетителей экспозиции, и представителей других регионов у Дальнего Востока самый яркий и самый нестандартный дизайн-проект», - сказал он.
Напомним, на Олимпийских играх в Сочи Приморский край также представляют около 200 волонтеров. Они работают в Олимпийских Деревнях, оказывают помощь во встрече, инструктаже и приветствии команд стран-участниц. Кроме того, на различных мероприятиях Олимпиады выступят творческие коллективы Приморья. А 10 приморских школьников вошли в состав сводного детского хора России, который создан по поручению Президента Владимира Путина. Ребята выступят на закрытии Олимпиады.
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