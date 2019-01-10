Жители Приморья бьют тревогу: под петицией подписались уже более 17 тысяч

Депутат Госдумы Андрей Андрейченко обратился к полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу и в ряд профильных инстанций с просьбой рассмотреть перенос места строительства будущего центра долговременного хранения радиоактивных отходов, который планируют организовать в Приморье, сообщает РИА Новости.

Распоряжение правительства по этому вопросу было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 31 декабря 2018 года. В нем отмечается, что принято предложение "Росатома", согласованное с МИД РФ и другими органами исполнительной власти, о том, чтобы провести переговоры с Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия о строительстве центра долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморье.

В своем обращении к Трутневу, фото которого опубликовано на странице депутата в Facebook, Андрейченко отметил, что к нему обращаются жители Приморья по вопросу размещения в Фокино центра радиоактивных отходов.

"Жители Приморья категорически против размещения радиоактивного объекта в районе городской и сельской местности… На Дальнем Востоке хватает отдаленных территорий, где можно разместить объект с таким высоким классом опасности, чтобы в случае аварии не было необходимости эвакуировать население и спасать природные заповедники", - написал Андрейченко в своем обращении.



По его словам, размещение хранилища у населенного пункта вызовет "как минимум массовые протесты, как максимум - глобальный отток населения".

"Прошу вас инициировать перенос указанного объекта на отдаленную незаселенную территорию вдали от населенных пунктов, прибрежной зоны и природных заповедников Приморского края", - говорится в обращении. Аналогичное письмо адресовано директору "ДальРАО", а также, по словам депутата, всем уполномоченным инстанциям.

Петиция на Change.org против строительства хранилища в Приморье набрала свыше 17 тысяч подписей.

К слову, многие эксперты газеты "Золотой Рог" и простые жители края склоняются к тому, что информация о ядерном могильнике - новогодний фейк, это подтверждает и отсутствие вышеупомянутого распоряжения на сайте правовой информации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.