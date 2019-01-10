Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье разрешен свободный сбор валежника
С 1 января 2019 года в Приморье вступил в силу краевой закон о порядке заготовки гражданами недревесных ресурсов
Закон принят на основании поправок в федеральное законодательство и позволяет жителям края свободно и бесплатно заготавливать для собственных нужд, в том числе для отопления, сухостойную, ветровальную и буреломную древесину. Ранее федеральные законы этого не позволяли, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как пояснили в краевом департаменте лесного хозяйства, заготовка валежника – это сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ или образовавшихся из-за естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.
«Заготовка валежника может осуществляться в течение всего года. При этом важно не наносить ущерб лесным насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам. При заготовке и сборе валежника запрещается его трелевка автотракторной и иной специализированной техникой», – отметили специалисты.
По закону, арендаторы лесных участков не вправе препятствовать доступу граждан на участки и запрещать сбор находящегося на них валежника. К исключительным территориям относятся охранные зоны водохранилищ, линий электропередач.
Напомним, инициатива разрешить сбор валежника на федеральном уровне принадлежит Приморскому краю. Проект закона был разработан на основании многочисленных обращений граждан. При этом отмечено, что сбор поваленной древесины, которая легко воспламеняется, позволит защитить леса от пожаров, будет способствовать улучшению санитарного состояния лесных участков и расчистке русел рек от завалов. Также поправки в Лесной кодекс помогут отчасти снять дефицит топливной древесины, который испытывают жители сельской местности.
Новости тематики
- В Приморье разрешен свободный сбор валежника
- Жители Приморского края напрямую могут общаться с Генпрокуратурой РФ
- Законы в пользу приморцев
- Бюджет Хабаровска на 2019 год на 20% больше, чем у Владивостока
- Изобретатели из Приморья разработали уникальные машины
- Размер пособия по безработице увеличат в 2019 году
- Врио губернатора Приморья встал на защиту интересов детей и бизнеса
- Зарплата во Владивостоке устойчиво растет, а работать некому
- Жители Приморья недовольны проблемой парковки возле МФЦ
- В Приморье открыли новый парк
Новости раздела
- Билеты на открытие "Берингии – 2019" можно купить в интернете
- В Приморье разрешен свободный сбор валежника
- Многим владивостокцам предстоит сделать трудный выбор
- Tele2 завершила масштабную программу по запуску сетей LTE в регионах России
- В Приморье за год "Землю леопарда" открыли для себя около 5000 человек
- Жители Приморского края напрямую могут общаться с Генпрокуратурой РФ
- В Приморье армянская община "Акунк" подарила детям новогодний праздник
- Лучшая региональная газета России делается в Приморье
- Не оливье единым...
- Гороскоп на 2019 год: Свинья манит пятаками...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Многим владивостокцам предстоит сделать трудный выбор
- Водителей ожидает новый побор
- Гражданам России земля на Дальнем Востоке оказалась не нужна
- Российскому бизнесу придумали новый налог
- За выезд из Японии придется заплатить
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
- Приморцу грозит 45 лет тюрьмы после ареста ФБР
- Два крупных российских банка объединились
- Для выдачи субсидий бизнесу создадут новый сайт
- Неопытные водители будут платить больше