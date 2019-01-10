В Приморье разрешен свободный сбор валежника

С 1 января 2019 года в Приморье вступил в силу краевой закон о порядке заготовки гражданами недревесных ресурсов

Закон принят на основании поправок в федеральное законодательство и позволяет жителям края свободно и бесплатно заготавливать для собственных нужд, в том числе для отопления, сухостойную, ветровальную и буреломную древесину. Ранее федеральные законы этого не позволяли, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как пояснили в краевом департаменте лесного хозяйства, заготовка валежника – это сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ или образовавшихся из-за естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.



«Заготовка валежника может осуществляться в течение всего года. При этом важно не наносить ущерб лесным насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам. При заготовке и сборе валежника запрещается его трелевка автотракторной и иной специализированной техникой», – отметили специалисты.



По закону, арендаторы лесных участков не вправе препятствовать доступу граждан на участки и запрещать сбор находящегося на них валежника. К исключительным территориям относятся охранные зоны водохранилищ, линий электропередач.



Напомним, инициатива разрешить сбор валежника на федеральном уровне принадлежит Приморскому краю. Проект закона был разработан на основании многочисленных обращений граждан. При этом отмечено, что сбор поваленной древесины, которая легко воспламеняется, позволит защитить леса от пожаров, будет способствовать улучшению санитарного состояния лесных участков и расчистке русел рек от завалов. Также поправки в Лесной кодекс помогут отчасти снять дефицит топливной древесины, который испытывают жители сельской местности.