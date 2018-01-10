Кого атакуют карточные мошенники

Больше всего карточному мошенничеству подвержены пожилые люди, а среди них – прежде всего вдовцы, а также незамужние и разведенные дамы. В среднем, без учета возраста, мишенью злоумышленников женщины становятся в три раза чаще, чем мужчины. К такому выводу пришли специалисты банка «Ренессанс кредит», которые проанализировали 17 млн операций с собственными картами за период с начала 2016 г. по 30 июня этого года.

Как пишут «Ведомости», исследование проводилось для разработки антифрод-модели, способной выявлять мошеннические транзакции в режиме онлайн. Его результаты показывают, что доля фродовых (мошеннических) операций разного рода обычно не превышает 0,05% от их общего числа. «90% этого фрода блокируется банком», - уточняет исполнительный директор «Ренессанс кредита» Сергей АФАНАСЬЕВ. Показатели уровня мошенничества рассчитывались как отношение таких транзакций к общему их количеству внутри определенной группы.

Возрастные изменения

Анализ показал, что доля попыток проведения мошеннических операций среди клиентов старшей возрастной группы «66+» в два раза больше, чем у тех, кому 56-65 лет, и в четыре раза — чем у молодежи до 25 лет, отмечают в «Ренессанс кредите».

Женщины чаще мужчин попадаются на удочку карточных мошенников в молодом и пожилом возрасте. Например, среди клиентов от 18 до 25 лет доля мошеннических операций у женщин составляет 0,021% и в три раза меньше у мужчин. У клиентов старше 65 лет процент фрод-операций — 0,045 и 0,031 соответственно.

То, насколько человек подвержен рискам карточного мошенничества, зависит еще и от семейного положения клиента. Больше всего потенциальных жертв мошенников среди вдовцов, что связано с «психологической уязвимостью людей, утративших близкого человека», полагают в банке. Особенно уязвимы мужчины-вдовцы в возрасте от 66 лет. Для них доля мошеннических операций приближается к 0,4%. Это в 25 раз больше среднего показателя и в пять раз больше, чем у вдов того же возраста (0,08%), свидетельствуют данные «Ренессанс кредита». А вот среди неженатых и разведенных мужчин старшего возраста жертв мошенников практически нет, а для женщин той же группы доля фрода превышает 0,03%.

Вычислить жертву

Среди видов карточного мошенничества, по данным «Ренессанс кредита», лидирует несанкционированное использование карт друзьями, родственниками и детьми или Friendly fraud (на его долю приходится 44% всех фрод-транзакций у мужчин и около 20% у женщин), транзакции в интернете, включая поддельные сайты (Card-Not-Present: 50% у женщин и 18% у мужчин), кражи карт мошенниками и потери (Lost/Stolen: 30% у мужчин и 16% у женщин).

«Мошенники, добирающиеся до чужих денег методом социальной инженерии, не выбирают жертв. Как правило, они действуют массово, без разбора», - говорит Афанасьев. Другое дело – кражи карт, отмечает он. По его словам, в этом случае мошенники действительно выбирают по внешности и поведению клиента: «Например, очевидно, что у пожилого человека украсть что-либо гораздо проще».

С карточным мошенничеством чаще всего сталкиваются клиенты старшего возраста, которые не очень интересуются новыми технологиями и зачастую игнорируют правила банка об информационной безопасности, говорит представитель ВТБ: «Поэтому эта категория клиентов наиболее подвержена методам социальной инженерии».

Реквизиты карт клиентов более молодого возраста, которые активно пользуются картой в интернете, чаще компрометируются на фишинговых сайтах или посредством инфицированных мобильных приложений, отмечает начальник отдела безопасности банковских карт ОТП-банка Андрей ЛЕОНТЬЕВ.

Как блефуют социальные инженеры

Социальная инженерия - один из самых популярных видов карточного мошенничества, отмечают банкиры. Вот как ее приемы описывал замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем СЫЧЕВ: на телефон жертвы приходит сообщение, что карта заблокирована, а для разблокировки предлагается позвонить по указанному номеру. Жертва перезванивает, а на другом конце провода – злоумышленники, которые представляются сотрудниками банка и вынуждают сообщить информацию о карте или подойти к банкомату якобы для разблокировки. Результат один - жертва сама переводит деньги мошенникам.

Другой прием социальной инженерии – рассылка электронных писем с вирусами, объяснял Сычев. Письмо приходит якобы от контрагента, который просит срочно посмотреть новую тарифную сетку, скажем, телеком-оператора. Цель письма – заставить открыть прикрепленный документ либо ссылку, которая приведет к загрузке вредоносной программы. «Если вы не будете открывать такие письма или у вас установлен антивирус, это будет гарантировать безопасность ваших денег и вашей информации», – отметил Сычев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.