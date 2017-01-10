Валютные депозиты оказались плохой инвестицией

В течение года РБК оценивал доходность различных инвестиций для частных инвесторов. Какие вложения оказались выгодными в 2016 году? Для расчетов берем условную сумму - 100 тыс. рублей ежемесячно - и смотрим, сколько можно было заработать, вложив ее в разные активы. По итогам года доходными оказались всего три инструмента. Лучшим вариантом стали акции российских компаний и депозиты в рублях, худшей инвестицией - валюта.

Наиболее выгодной долгосрочной инвестицией в 2016 году было вложение в российские акции: индекс ММВБ с начала года вырос с 1735 до 2183 пунктов. Если бы инвестор в январе вложил в акции 100 тыс. рублей, то в конце года стоимость его портфеля составила бы более 125 тыс. рублей. Сильнее всего выросли акции ФСК ЕЭС: в январе одна стоила 0,06 рубля, а к концу года - 0,2 рубля, то есть итоговый рост составил 224%.

Рост на российском рынке во многом вызван эффектом низкой базы, говорит управляющий директор консалтинговой компании Arbat Capital Алексей ГОЛУБОВИЧ. В первые месяцы цены на нефть и курс рубля были на очень низком уровне, что определяло низкие цены на российские активы, однако впоследствии и нефть, и рубль начали понемногу укрепляться, из-за чего стали расти и российские акции, поясняет он. В будущем на российском фондовом рынке продолжится рост, который может сдержать только сильная коррекция на мировых площадках, считает Голубович. Лучшей стратегией при таком развитии событий будет покупка акций тех компаний, что платят высокие дивиденды, говорит эксперт. В этом году согласно проекту закона о бюджете крупные дивиденды инвесторам должны будут выплачивать госкомпании. В их числе, например, ВТБ, «Газпром», «Транснефть» и «Россети».

Депозиты

В начале 2016 года средняя ставка по рублевым депозитам на год составляла 9,8% годовых, а в некоторых крупных банках доходила до 12%. Поэтому в конце срока инвестор, открывший вклад на 100 тыс. рублей в январе, мог получить около 10 тыс. рублей за счет процентов по депозиту.

Валютные депозиты оказались плохой инвестицией. Если бы инвестор открыл в начале года депозит в долларах, то в декабре его сбережения при пересчете в рубли уменьшились бы почти на 15 тыс. рублей. Убыток от хранения денег на вкладе в евро был бы еще больше - почти 19 тыс. руб. Такой результат объясняется укреплением российской валюты относительно европейской и американской: если в январе официальный курс евро составлял почти 79,6 рубля, то в декабре - 63,7 рубля, а доллар подешевел с 73 до 60,9 рубля.

В 2017 году рублевые депозиты останутся более выгодным вложением средств по сравнению с валютными вкладами, считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий МОНАСТЫРШИН. «Это будет обеспечено за счет более высоких ставок по рублевым депозитам при сильном курсе рубля», - объясняет он. Рублевые вклады станут более доходными, несмотря на то что ставки по ним будут по-прежнему снижаться, а по вкладам в долларах - расти из-за повышения ставки ФРС, говорит эксперт. По его прогнозам, в наступившем году ставка по вкладам в рублях снизится еще на 1–1,5 п.п., а по долларам увеличится на 0,25–0,75 п.п.

ПИФы

Паевые инвестфонды оказались последним доходным инструментом в 2016 году. Портфель из бумаг десяти крупнейших по объему активов открытых ПИФов, которые учитываются РБК, к концу года вырос бы на 3,88%. Самую большую доходность показал ПИФ «Резервный» под управлением компании «Система Капитал»: к концу года он подорожал более чем на 20%, до 74 рублей. А инвестор, купивший паи фонда «Сбербанк-Биотехнологии», потерял бы чуть меньше трети от вложенной суммы. В декабре стоимость пая снизилась до 793 рублей, при том что в начале года бумагу можно было купить за 1 113 рублей.

По мнению начальника управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимира ВЕДЕНЕЕВА, в 2017 году доходность облигационных ПИФов составит около 8-9% годовых, а ПИФов акций – 10-15%. Покупать ПИФы, по его словам, стоит на долгий срок. «Мы традиционно рекомендуем покупать фонды облигаций на срок от года, а фонды акций - от трех лет», - говорит Веденеев.

Недвижимость

Цены на недвижимость в 2016 году не выросли. При покупке готовой квартиры в Москве потери инвестора составили бы почти 5%: в ноябре средняя стоимость квадратного метра, по данным Irn.ru, составляла чуть менее 175 тыс. рублей, а в январе могла доходить до 180 тыс. рублей. Однако фактические цены сделок отличаются от заявленных, поскольку без скидок продать квартиру в прошлом году было очень сложно: предложение превышает спрос, говорит руководитель «ИРН-Консалтинг» Татьяна КАЛЮЖНОВА. «Цена на новостройки весь год стоит на месте, в районе 195-200 тыс. рублей за квадратный метр. Но из-за акций, я думаю, фактическая цена сделок была ниже, чем в прошлом (2015-м) году. На вторичном рынке фактическая цена также ниже заявленной: торг достигает 10%», - рассказывает она.

В 2017 году цены могут продолжить снижаться: по словам Калюжновой, новые квартиры могут дешеветь из-за большого объема нераспроданного жилья, а квартиры на вторичном рынке сильно переоценены. В ближайшие несколько лет, по прогнозам «ИРН-Консалтинг», цены на новостройки в Москве могут снизиться до 170 тыс. рублей за 1 кв. м, а на вторичное жилье - до 150 тыс. рублей.

Драгметаллы

Убыточными для российских инвесторов в 2016 году оказались также инвестиции в золото и серебро, хотя их цена в этом году выросла. Стоимость обоих металлов на международном рынке выражается в долларах, и с начала года золото подорожало с $1062 до 1138 за унцию, а серебро - с $14 до почти 16 за унцию. Поэтому американский инвестор выиграл бы на вложениях в драгоценные металлы, а российский из-за снижения курса доллара, наоборот, проиграл бы.

В итоге 100 тыс. рублей, вложенных в золото, к концу года превратились бы в 89,5 тыс. рублей, а потери на серебре были бы меньше - всего 5 тыс. рублей. «Если инвестор планирует инвестировать в золото рублевые средства, то необходимо учесть и ожидания по курсу рубля. Если ожидается укрепление рубля, то доход инвестора в рублевом измерении будет меньше, чем рост стоимости золота в долларах», - поясняет главный аналитик Нордеа Банка Ольга ЛАПШИНА.

В 2017году золото может быть привлекательным инструментом для инвесторов, рассказывает Лапшина. «Мы прогнозируем рост цены на золото в рамках 10% в долларах при сохранении относительно стабильного курса рубля, что делает золото довольно интересной инвестицией», - заявляет аналитик.

Валюта

Худшей инвестицией года стала покупка валюты. С учетом курса в московских банках (в расчетах РБК учитывается самое выгодное предложение по данным сервиса «Рынок наличной валюты». - РБК) потери инвестора составили бы 17,6 тыс. рублей при покупке долларов и более 21 тыс. рублей при покупке евро в начале 2016 года.

При этом в 2017 году рубль будет относительно стабилен, считает Голубович из Arbat Capital. Укрепление невыгодно для бюджета, и во многом курс в следующем году будет зависеть не от рыночных факторов, а от политики Центрального банка, говорит он. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир БРАГИН менее оптимистичен: он считает, что хорошим для рубля будет первое полугодие, а в дальнейшем курс может измениться. При негативном сценарии он может подняться до 65 рублей за доллар.

Американские акции

С начала 2016 года американский фондовый индикатор S&P 500 вырос на 17,8%, до 2263,79 пункта. Среди акций в портфеле индекса наибольший рост показали бумаги разработчика софта Nvidia, подорожавшие с января на 230%, до $109,78, и нефтегазовой компании Oneok - на 138%, до $58,69 за штуку. В число лидеров по доходности также вошли акции одного из крупнейших производителей меди и золота в мире Freeport-McMoRan (85%), энергетической компании Spectra Energy (74%) и горнодобывающей корпорации Newmont Mining (73%). А вот главными аутсайдерами в расчетной базе S&P 500 оказались акции фармацевтического гиганта Endo International, просевшие на 75%, а также производителя солнечных батарей First Solar и туристического сервиса Tripadvisor - минус 51 и 45% соответственно.

Управляющий активами УК «БКС» Никита ЕМЕЛЬЯНОВ отмечает, что прошлый год оказался довольно непростым для биотехнологических компаний, в первую очередь из-за президентских выборов в США. В ожидании победы Хиллари КЛИНТОН, которая неоднократно обвиняла производителей лекарств в искусственном завышении цен, инвесторы активно продавали акции этих компаний. В результате их котировки упали на десятки процентов и не скорректировались даже после победы Дональда ТРАМПА. Однако в целом американский рынок выиграл от повышения процентных ставок в США, показав неплохую динамику, добавляет финансист. По мнению Емельянова, в следующем году индекс S&P 500 может вырасти еще на 10% от текущего уровня. Этому будут способствовать как политика ФРС по повышению процентных ставок, так и реализация президентской программы Трампа, направленной на поддержку крупного бизнеса в стране, поясняет он.