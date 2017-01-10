Что преподнесет Огненный Петух в 2017 году согласно восточному гороскопу

Огненный Петух в восточном гороскопе - это один из самых выразительных и привлекательных знаков. Он харизматичный и довольно общительный, однако на фоне других коммуникабельных знаков Огненный Петух отличается гордостью и утонченностью. Все свои начинания Огненный Петух стремится довести до конца, требуя от своего окружения ответственности и самоотдачи.

Главный цвет Петуха в 2017 году красный - он олицетворяет стремление вперед, мощную жизненную энергию и успех. Читайте восточный гороскоп на 2017 год, который расскажет, что для каждого года/животного приготовил Огненный Петух.

КРЫСА. В год Огненного Петуха Крыса сможет избавиться от нервного напряжения, загоняющего ее в стресс. Восточный гороскоп для Крыс очень положителен: им будут благоволить финансы, а в карьере Крысы увидят новые возможности. Если Крысы в год Огненного Петуха хорошо зарекомендуют себя на работе, то их повысят по должности, что отразится на размере зарплаты. Восточный гороскоп говорит, что Крысе пригодится ее умение просчитывать ситуацию, планировать наперед и выкручиваться из сложных ситуаций. У Крыс в год Огненного Петуха будет всего одна сложность - это сердечные дела. Согласно восточному гороскопу, Крысам будет сложно решить, как устроить личную жизнь, чтобы это было максимально комфортно для них. Однако Огненный Петух подарит Крысам решение этой ситуации во второй половине 2017 года.

БЫК. Огненный Петух в 2017 году будет благосклонен к Быку. Целеустремленность и упорство помогут ему осуществить многие задачи, которые Бык поставил перед собой. Восточный гороскоп - 2017 говорит, что для Быка этот год станет успешным в плане карьеры и саморазвития, поэтому, если Бык приложит силы, он будет пожинать приятные плоды. Также восточный гороскоп обращает внимание, что Быку стоит поработать со своим упрямством, которое может испортить момент его триумфа. Бык должен избавиться от излишней прямоты и претензий к окружающим его людям. Дипломатичность, выдержка и самоотдача - вот главные качества, которые согласно восточному гороскопу помогут Быку преуспеть. В личной сфере Огненный Петух подарит Быку любовь близких и одного особенного человека, который поддержит Быка в трудные моменты.

ТИГР. Восточный гороскоп в 2017 году обещает Тигру насыщенный год. Огненный Петух позаботится о том, чтобы Тигр не скучал, это также значит, что об умиротворении этому знаку на какое-то время стоит забыть. Не стоит пугаться, восточный гороскоп говорит, что у Тигра будет получаться сложная работа, он проявит себя как мудрый лидер, на которого можно положиться. Это оценят не только на работе, но и в кругу близких людей. Огненному Петуху нравится любовь к приключениям, которая характерна для Тигра, поэтому его ждет немало авантюр. Восточный гороскоп советует Тигру поработать над своей сдержанностью: это очень поможет ему избежать неприятных ситуаций в будущем. В любовных делах Тигр тоже должен идти на уступки, иначе его вторая половинка попросту уйдет от него, не дождавшись перемен в отношениях.

КРОЛИК (КОТ). Год Огненного Петуха в 2017 году для Кролика будет играть всеми цветами радуги: восточный гороскоп обещает взлеты, падения, огорчения, моменты радости и грусти. Кролику нужно быть настороже, ведь в год Огненного Петуха в его окружении появятся люди, которые будут пытаться воспользоваться его доверчивостью. Огненный Петух не любит слабых игроков, поэтому Кролику нужно взять себя в руки и научиться давать отпор тому, кто переходит границы дозволенного. Деликатность и чувствительность натуры, желание понять и поддержать пригодятся Кролику в семейном кругу, когда близкие будут нуждаться в искренней поддержке. Восточный гороскоп обещает Кролику перемены на личном фронте, возможно он прочно скрепит свою жизнь с другим человеком.

ДРАКОН. Восточный гороскоп 2017 года для Дракона предвещает очень-очень насыщенный год. И хотя не все будет идти гладко, Дракон должен помнить, что успех зависит только от него. А Огненный Петух, можете в этом не сомневаться, подарит Дракону удачу. Восточный гороскоп обращает внимание на такие черты характера Дракона, как вспыльчивость, эмоциональность и прямолинейность - их нужно держать под контролем, иначе Драконы на ровном месте будут создавать себе колоссальные проблемы. Огненный Петух обращает внимание на репутацию, поэтому Дракону нужно следить за тем, что говорят о нем люди, делая выводы для себя. Восточный гороскоп для Драконов неоднозначен в любовных прогнозах: у Драконов может случиться новая влюбленность, однако ее продолжительность остается под вопросом.

ЗМЕЯ. Огненный Петух с опасением относится к Змее, поэтому в 2017 году ей нужно доказать, что она достойна доверия. Придется усердно работать, помогать другим людям и попытаться укротить свою стервозность. Целеустремленная Змея хорошо знает, чего хочет добиться во всех сферах своей жизни, и Восточный гороскоп уверяет, что у нее будет много возможностей, чтобы это осуществить. Единственное, чего Змее стоит опасаться в год Огненного Петуха, это люди из прошлого, которые могут вернуться, напомнив о том, что давно хотелось забыть. Восточный гороскоп советует Змее, если она почувствует сильную усталость, взять неделю отдыха, уехав в уединенный отпуск, - так Змея восстановит свою энергию. Также в год Огненного Петуха Змее предстоит решить, остаться ли ей с давней любовью или искать новую.

ЛОШАДЬ. Восточный гороскоп в 2017-м обещает Лошади очень успешный год - о таких достижениях она несколько лет назад даже мечтать не могла. Однако работа постоянно будет мешать личной жизни, что вызовет немало споров, ссор и обоюдных обид. Огненный Петух потребует от Лошади решить, что для нее важнее, иначе «игра на два фронта» не принесет счастья ни в одной из сфер жизни. Восточный гороскоп обещает Лошади перспективу в области зарабатывания денег, поэтому у нее появится много соблазнов. В год Огненного Петуха Лошади стоит обратить внимание на свое здоровье, не ленясь обращаться к врачу, если ее что-то беспокоит. Игнорируя свое физическое состояние, Лошадь рискует сделать себе большую проблему.

КОЗА (ОВЦА). Восточный гороскоп на 2017 год говорит, что самые значительные события в жизни Козы связаны с ее близкими людьми: они станут толчком для больших достижений, также родные будут сильно помогать Козе. Поэтому Коза может немного расслабиться и решить, что в этой жизни все достается легко, однако Огненный Петух не любит ленивых. Так что Козе, если она хочет увидеть свою жизнь в позитивных красках, нужно будет тоже прилагать усилия. Восточный гороскоп 2017-го намекает, что пришло время для того, чтобы понять свое самое важное предназначение в жизни. Причем речь идет не только о работе, так что Коза должна задуматься над этим. В личной жизни Восточный гороскоп обещает приятный сюрприз, который наполнит сердце Козы любовью и ощущением счастья.

ОБЕЗЬЯНА. Год Огненного Петуха - 2017 принесет Обезьяне много хлопот, но обещает оказаться очень продуктивным и интересным. Благодаря этому многие смогут по достоинству оценить такие качества Обезьяны, как ловкость, острый ум, умение приспосабливаться к ситуации и управлять ей. Восточный гороскоп говорит, что из-за определенных трудностей в жизни Обезьяны, для нее совершенно неожиданно откроются новые дороги и потрясающие перспективы. И хотя далеко не все дела, за которые Обезьяна возьмется, она сумеет довести до конца, оставшихся хватит для того, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону. Восточный гороскоп предупреждает Обезьяну, что у нее появится сразу несколько поклонников, а выбрать кого-то одного будет крайне непросто. Но если Обезьяна будет медлить, то останется одна, поэтому в любовных делах действовать нужно решительно.

ПЕТУХ. Петух знает, что наконец пришло его время для того, чтобы использовать любую возможность, подаренную фортуной. Восточный гороскоп 2017-го говорит, что огненная стихия придаст Петуху уверенности в себе, наделит его решительностью и интуицией. Петух сможет без угрызения совести стать лидером, его не должно волновать, что кто-то отстает или справляется с работой хуже него. Восточный гороскоп - 2017 обращает внимание Петуха на его гордыню - с этим придется поработать, чтобы она не погубила его и не переросла в манию величия. В остальном же Петух может стать идеальным винтиком любого отлаженного механизма, будь то работа, дружеский коллектив или компания друзей. Восточный гороскоп о любви в жизни Петуха говорит одно: его ждет страсть и много романтики, так что томиться от одиночества просто не будет времени.

СОБАКА. Восточный гороскоп предупреждает, что в 2017-м Собака будет подвержена тревогам и переживаниям, что может отразиться на качестве ее жизни. Огненный Петух не благоволит к тем, кого можно назвать мнительным, поэтому Собаке придется серьезно поработать над собой. Чтобы воспринимать окружающий мир без мрачного окраса, Собаке нужна поддержка близких, а также их похвала. Восточный гороскоп говорит, что год Огненного Петуха очень удачный для того, чтобы построить карьеру, продемонстрировав свои творческие идеи. Главное - не побояться показать настоящего себя, и тогда Собака получит признание. Восточный гороскоп 2017-го в личной жизни Собаки предвещает большие перемены, которые будут связанны с построением семьи или созданием нового союза.

КАБАН (СВИНЬЯ). Все начинания Кабана в год Петуха будут даваться легко, однако довести дело до конца - вот что по-настоящему будет сложно для Кабана. Огненный Петух любит успешных и целеустремленных, поэтому сейчас не время для пассивности, присущей Кабану. Восточный гороскоп говорит, что Кабан захочет увидеть себя с новой стороны, сменив род деятельности или решившись на кардинальные перемены во внешности. Все это пойдет на пользу Кабану, и он почувствует прилив новых сил. Однако восточный гороскоп 2017 года предупреждает, что Кабану в год Огненного Петуха нельзя игнорировать отпуск, иначе его силы быстро иссякнут. На любовном фронте у Кабана будет стабильность и умиротворение, что избавит его от нервозности в повседневной жизни. Также восточный гороскоп 2017 года намекает, что Кабан получит неожиданное предложение от второй половинки.