В Артеме Приморского края открылся многофункциональный центр

10 января в Артемовском городском округе открыл свои двери многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Теперь получать широкий спектр услуг в режиме «одного окна» могут и жители Артема. В настоящее время работают три окна приема и выдачи документов. Многофункциональный центр располагается по адресу: Артем, ул. Интернациональная, 56.

Стоит отметить, что в центре есть просторные зоны ожидания и детский уголок, а также созданы все условия для удобства людей с ограниченными возможностями.

Горожанам будет оказываться порядка 12 муниципальных услуг, среди них: прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, выдача справок об участии в приватизации и другие.

Кроме того, гражданам также будут предоставлены и государственные услуги. Например, здесь можно подать заявление на государственную регистрацию заключения или расторжения брака.

Напомним, основная задача МФЦ – избавить гражданина от хождения по кабинетам. Если человеку нужна госуслуга, то он может прийти в центр и получить её по принципу «одного окна».

ZRPRESS.RU, Владивосток.