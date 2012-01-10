У приморских электричек – новое расписание

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. В Приморье с 11 января 2012 года в графике движения поездов произойдут изменения.

В связи с производством ремонтных работ на пассажирской платформе ст. Вторая Речка с 11.01.2012 г. изменяется расписание всех пригородных электропоездов проходящих через станцию Вторая Речка.

В большей части изменение расписания электропоездов таково: приближаясь к станции Вторая Речка (с любого направления), за несколько станций (1-6) электропоезда начинают опаздывать (на время от 1 до 13 минут), далее после прохождения станции Вторая Речка и следующих за ней, электропоезда отыгрывают отставание от старого графика, и если успевают, входят в старый график движения. Исключение составляют более серьезные отставания по графику следующих электропоездов:

№6301 Владивосток (отпр. 7.20) - Кипарисово, задержка на станции Первая Речка 28 мин (7.28-7.57) и далее по всему графику примерно такое же отставание, прибытие на Кипарисово 9.36.

№6302 Кипарисово (отпр. нов. 9.55) – Владивосток (приб. нов. 11.41), отправление на 29 мин позже старого графика и прибытие во Владивосток на 41 мин позже старого графика.

№6320 Надеждинская (отпр.17.00) - Владивосток (приб. нов.18.42), отправление по старому графику, опоздание со ст. Седанка на 26 мин и прибытие во Владивосток на 33 мин позже старого графика.

Как сообщили в ОАО «Экспресс Приморья», изменения в расписании пригородных поездов связаны с реконструкцией пассажирских платформ, которая продолжается в рамках реализации проекта «Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи». - Изменения коснуться лишь времени отправления и проследования станций и не затронут количества действующих маршрутов и составности электропоездов, – отметили в пассажирском отделе компании-перевозчика VladNews.ru.