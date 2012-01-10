Межведомственные оперативные группы начали проверку водоемов Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ZRPRESS. В январе межведомственные оперативные группы по охране водных биологических ресурсов, предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений и преступлений в области рыболовства проведут первые в 2012 году четыре рейда.

По информации управления рыбного хозяйства Приморского края, в 2012 году запланировано проведение 55 рейдов на водоемах в 16 районах Приморья. Особое внимание будет уделено водоемам, уникальным по разнообразию видов рыб и высокому рыбохозяйственному значению (они подвергаются наибольшему браконьерскому прессингу). Среди таких водоемов – озеро Ханка, реки Раздольная, Киевка, Аввакумовка, Зеркальная, Светлая, Единка, Бикин, Уссури, залив Петра Великого. Сейчас в этих водоемах ведется лов наваги, корюшки, красноперки, пеленгаса и других видов рыб, в том числе без официальных разрешений.

В состав межведомственных оперативных групп входят представители Приморского территориального управления Росрыболовства, Государственной морской инспекции Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, УВД по Приморскому краю, управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края. Планируется привлечение администраций Государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь», заказников «Васильковский» и «Таежный», обществ охотников и рыболовов в районах края (ОООиР «Сидатун», ОООиР «Бархат») и других общественных организаций.

Напомним, в 2011 году в Приморском крае межведомственные оперативные группы провели 51 рейд. Выявлено более 200 правонарушений, по которым составлен 151 административный протокол. У браконьеров изъято и поднято из водоемов более 16,5 километров сетей и 327 других орудий лова. Активно проводилась предупредительно-профилактическая работа среди рыбаков-любителей и отдыхающих, проведено более 490 бесед по соблюдению правил рыболовства и безопасности нахождения на воде, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.