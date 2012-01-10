Новый железнодорожный вокзал открылся в Смоляниново

Отремонтированное здание в приморском поселке уже приняло первых пассажиров.

С мая по декабрь здесь производились работы по ремонту фасада здания, инженерных сетей кровли, пассажирской платформы, обновлению внутреннего интерьера помещений, благоустройству привокзальной площади с зоной отдыха пассажиров.

Вход в вокзал оборудован специальными пандусами. Теперь на вокзале расположены помещения билетных касс, дежурной части ЛОВДТ, технического класса станции. Вокзал в полном объеме удовлетворяет требованиям населения поселка.

«Золотой Рог».