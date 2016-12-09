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В Приморском крае появится инновационно-культурный центр
На острове Русский в районе полуострова Саперный в бухте Балка возводится один из двух в России инновационно-культурных центров. Новый культурный центр будет представлять собой два купола, соединенных переходом. Как рассказал представитель подрядчика Александр Зелинский, на сегодняшний день на площадке в два гектара практически готов нулевой цикл, после укладки основной плиты будут монтироваться деревянные конструкции.
«Площадь большого купола – более 1300 квадратных метров, высота в три этажа, в нем разместятся административные помещения, аудитории и кабинеты. Малый купол – это амфитеатр для проведения различных мероприятий, этакий маленький приморский Колизей. Его площадь составит 830 квадратов», – отметил он.
По словам руководителя компании-подрядчика Дмитрия Пихурина, современный центр предлагает интересные архитектурные решения и ставит сложные задачи, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Объект сочетает железобетонную основу и деревянные конструкции, сбалансированные современными эргономичными решениями. Так уж заведено уже, что именно на острове Русский появляется все самое красивое и современное. Этот объект не уступает кампусу ДВФУ и внесет свой вклад в его развитие, наполнив культурную составляющую жизни островитян и всех приморцев», – сообщил Дмитрий Пихурин.
По словам генерального директора Приморкрайстроя Александра Мухина, задержка по срокам строительства связана с запретом Минобороны на использование участка, выделенного под строительство.
«Объект попал в границы запретной зоны Минобороны России. Нам удалось решить этот вопрос, в октябре мы получили согласие на размещение объекта в границах установленной запретной зоны с формулировкой “не представляет угрозы безопасности расположенных на данной территории военных объектов” и успешно наверстываем упущенное», – подчеркнул Александр Мухин.
Деревянные конструкции для инновационного центра преодолевают более восьми тысяч километров – их везут из города Королева. Вместе с ними на стройплощадку прибыла и группа монтажников, она собирает центральную ось куполообразных сооружений.
Монтаж куполов планируется начать в феврале, для этого процесса привлекут тяжеловесные краны грузоподъемностью в 90 тонн. Параллельно будут вестись монолитные работы, затем кропотливые отделочные, добавил подрядчик. На стройплощадке работают 50 специалистов и пять единиц техники.
При проектировании здания акцент был сделан на многофункциональность: инновационно-культурный центр совместит культурную и образовательную сферы: выставки современного искусства, концерты, кинопоказы будут сочетаться с лекциями, курсами, работой лабораторий и мастерских.
На базе инновационного центра планируется также разместить Центр искусства народов Востока, который отразит мультикультурную жизнь Приморья. Музейно-выставочный комплекс представит коллекции живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства и художественной фотографии из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Китай, Республика Корея и Япония, из собрания Приморской государственной картинной галереи. Помимо выставочных залов в инновационном культурном центре разместятся «Восточный кабинет» для проведения конференций, «Мастерская каллиграфии», зал для приема делегаций, кабинет медиатеки и библиотека, посвященная искусству стран Дальнего Востока.
Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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