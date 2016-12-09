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В Приморском крае увеличат производство свинины
Резиденты ТОР «Михайловский» увеличат производство свинины в Приморье в 12 раз. Об этом заявил Губернатор края Владимир Миклушевский во время передачи «Блиц» на телеканале «Россия-1».
Ведущая передачи Елена Бережная отметила, что Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию делал особый акцент на развитие в стране сельского хозяйства.
Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что в Приморье создан ТОР «Михайловский», который специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции, в частности на производстве свинины.
«Там уже работают две крупные компании – “Мерси трейд” и “РусАгро Приморье”. Всего будет построено 17 свинокомплексов, один из которых мощностью 83 тысячи голов свиней уже запустили. Рядом с нами Китай с огромным рынком сбыта, поэтому мы планируем в течении пяти лет увеличить производство свинины в 12 раз», – пояснил Губернатор.
Владимир Миклушевский добавил, что сейчас на территории ведется активная работа по созданию объектов инфраструктуры, все графики синхронизированы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
ТОР «Михайловский» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Основной проект компании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. «РусАгро Приморье», дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга, планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год.
Программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выйдет в эфир в субботу, 10 декабря, в 9:10 на телеканале «Россия-1». Глава региона ответит на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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