Количество разводов в Приморье продолжает оставаться аномально высоким

В отделах записи актов гражданского состояния Владивостокского городского округа (ЗАГС) подвели итоги работы за 11 месяцев 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Так, по информации специалистов отделов ЗАГС, рождаемость во Владивостоке по-прежнему значительно превышает смертность. Количество записей о смерти за одиннадцать месяцев составляет почти 6 600. За такой же период времени в отделах городского округа зарегистрировано 8 099 новорожденных.

Самые популярные имена в 2016 году среди мальчиков – Иван, Михаил, Максим, Дмитрий, Александр и Артем. Среди девочек – София, Елизавета, Виктория, Арина и Алиса. Из редких имен девочек и мальчиков в текущем году владивостокские органы ЗАГС зарегистрировали: Власа, Клима, Иоанна, Лукиана, Брониславу, Иву, Элладу.

«Сегодня среди детей немного Ирин, Оксан, Анечек, Тань и Оль, но мода на эти имена может снова вернуться. Все чаще малышей называют зарубежными именами, а также в честь знаменитостей, политиков, героев телевизионных сериалов. Но мы советуем с этим быть аккуратнее, поскольку не каждое редкое, пусть и красивое, имя будет созвучно с русскими отчеством или фамилией. Вполне возможно, ребенку из-за необычного имени будет не очень комфортно и удобно в школе, что порой может повлиять на жизнь. Также мода на необычные имена может смениться через несколько лет», - рассказала начальник отдела ЗАГС по Фрунзенскому району администрации города Владивостока Ольга Матушкина.

Также стоит отметить, что с начала этого года во Владивостокском городском округе образовалось 5 392 новых семей. В прошлом году за такой же период времени браков было заключено более 6 000, а в 2014 году – 6 538. О количестве разводов: за 11 месяца 2016 года в приморской столице их зарегистрировано 2 733, в 2015 году – 2 915, в 2014 более 3 300.

С начала текущего года во владивостокские отделы ЗАГС для замены имен, отчеств или фамилий обратились 480 человек, причем эта цифра не включает замены фамилии в связи с замужеством. Напомним, согласно законодательству в России можно изменить фамилию, имя или отчество на любое другое по собственному желанию.

Сотрудники отделов ЗАГС краевого центра в 2016 году принимали активное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Всероссийскому дню правовой помощи детям и других. Также в течение года сотрудники отделов ЗАГС совместно с сотрудниками администрации приморской столицы проводили чествования многодетных семей, юбиляров супружеской жизни, новорожденных.

Между тем, федеральные власти задумались над тем, как усложнить процедуру развода. Так, срок расторжения брака в суде предлагают увеличить с одного до трех месяцев, а разводиться заочно - вообще запретить. К рассмотрению поправок, направленных на укрепление семьи и снижение числа разводов, Госдума может приступить в ближайшее время.

Действительно ли проблема стоит так остро и способны ли законодательные изменения ее решить, "РГ" решила спросить экспертов.

Процент разводов в России один из самых высоких в мире - это факт, который никто не отрицает. В списке "товарищей по несчастью" США, Швеция, Эстония, Бельгия и целый ряд других вполне благополучных стран. "Там показатели либо сопоставимы с нашими, либо чуть ниже. Если говорить простым языком, то распадается примерно каждый второй брак", - уточняет замдиректора Института демографии НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Захаров.

Почему люди чаще разводятся в развитых странах? Этому есть вполне понятное объяснение, утверждают эксперты. "В благополучных странах нет экономической зависимости супругов друг от друга. Прежде всего, конечно, женщины от мужчины", - поясняет Захаров.

Поэтому люди более свободны в своих действиях и, если семейная жизнь не устраивает, смелее принимают решение о том, чтобы расстаться.

Но нужно учитывать, что достаточно высокий уровень разводов как в России, так и в других странах был достигнут еще несколько десятков лет назад и с тех пор менялся очень незначительно. Во всяком случае не до такой степени, чтобы говорить о "буме" разводов, констатирует Сергей Захаров. К тому же, по его словам, в последнее время произошли и некоторые другие изменения, которые в реальности делают проблему разводов не такой острой.

Например, резко вырос так называемый процент компенсации разводов. То есть все больше и больше людей, решающихся расторгнуть брак, позже вступают в повторный союз. "Применительно к мужчинам этот показатель в России близок к 90 процентам: практически все разведенные представители сильного пола снова заключают брак, - отмечает собеседник "Российской газеты". - Процент женщин, которые после развода снова "идут под венец", всегда был меньше. Но за последнее время и здесь ситуация изменилась. Сейчас этот показатель достигает 70 процентов".

Однако повторные союзы все реже и реже являются официальным браком. Если еще 30 лет назад большая часть тех, кто решаются на "вторую попытку" свои отношения регистрировали, то сейчас все наоборот. По этой причине статистика браков получается несколько заниженной: люди создают свои семьи, рожают детей, но в ЗАГС не торопятся. "Как видите, речь не идет о том, что люди стремятся к одиночеству и не хотят иметь семью. Просто брачная модель изменилась, - замечает Сергей Захаров. - Именно поэтому, на мой взгляд, усложнять процедуру развода не имеет смысла".

Похожая точка зрения и у доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергея Голодова. "Что месяц, что три, не играет никакой роли. Чисто психологически люди принимают решение о разводе еще до того, как подают заявление, - уверен он. - В советское время на примирение, кстати, давали как раз три месяца. Но в конечном итоге это никак не влияло на конечный результат".