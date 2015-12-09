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Владимир Миклушевский призвал бизнес поддержать проект "Дети Приморья"
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский посетил детский дом села Черниговка в рамках рабочего визита в муниципальный район. Сегодня в сельском детском доме живут четыре малыша и 27 школьников. Губернатор посмотрел условия проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В последние два года в детском доме отремонтировали спальни и игровые группы, купили компьютер.
«Уютный детский дом, много игрушек, хорошие преподаватели и воспитатели, но все это, конечно, не заменит ребенку семью», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
Каждый ребенок должен жить в семье. Такое убеждение главы края и других неравнодушных приморцев переросло в большой социальный проект, направленный на семейное устройство детей-сирот.
По словам главы региона, работа в этом направлении ведется несколько лет, но недавно к ней активно подключились и ведущие региональные СМИ.
«Мы хотим, чтобы как можно меньше детей оставалось в детских домах, в идеале, чтобы все они обрели свои семьи. На мой взгляд, очень важную роль в этом могут сыграть средства массовой информации. На одной из встреч с журналистами я предложил им создать передачу, чтобы показать этих детей будущим родителям, рассказать, где и как они живут. 19 декабря ОТВ-Прим и ВГТРК проведут телемарафон, в эфире которого расскажут приморцам о том, как стать приемными родителями, ведь многие пока просто не решаются на этот шаг. Возможно, наш телемарафон поможет им принять правильное решение», – сообщил глава региона.
По словам Губернатора, одна из целей стартовавшего в Приморье проекта – собрать средства на новогодние подарки детям, о которых пока некому позаботиться.
«Я хочу обратиться ко всем телезрителям, бизнесменам, просто неравнодушным людям принять участие в проекте. Мы стремимся сделать так, чтобы все сироты в Приморье обрели свою семью. Но пока они находятся в детских домах, они очень нуждаются во внимании и заботе. Подарки, которые будут собраны в рамках телемарафона, попадут к одиноким детям во все уголки Приморья, и каждый из них получит частичку человеческого тепла», – отметил Владимир Миклушевский.
Обитатели детского дома в Черниговке уже определились с подарком на Новый год – дети попросили проекторную установку, потому что очень любят смотреть мультфильмы. Глава края пообещал выполнить их общее желание.
«Такая установка пригодится им не только для отдыха, но и для учебы. Обязательно сделаю им под Новый год такой подарок», – пообещал Губернатор.
Отметим, подарки для детей-сирот уже начали собирать в торговых сетях «Бубль гум» и «Детландия» во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Каждый житель Приморья может исполнить мечту ребенка, оставшегося без внимания близких.
Также в рамках проекта «Дети Приморья» вскоре будет открыта линия для сбора средств путем смс-голосования. Кроме того, деньги можно будет перечислять на специальный счет, открытый Приморским краевым отделением Российского детского фонда.
Напомним, в крае стартовал проект по профилактике социального сиротства «Дети Приморья». 19 декабря в прямом эфире двух региональных телеканалов ГТРК «Владивосток» и ОТВ-Прим пройдет четырехчасовой телемарафон, цель которого рассказать о воспитанниках детских домов, мечтающих найти свою семью, сориентировать будущих приемных родителей, помочь семьям, где возникают проблемы в отношениях взрослых и детей.
В эфире выступят психологи, сотрудники органов опеки, юристы и другие эксперты, которые ответят на все вопросы, касающиеся устройства детей в семьи. Своим опытом поделятся те, кто уже взял на воспитание приемного ребенка.
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