МЧС предупредило приморцев, в каких еще местах запретят курить

В новом законе сформулирован список мест, в которых с 1 июня 2013 года запрещено курить. Итак, курильщикам запрещено появляться с сигаретой:

- ближе, чем за 15 метров от входов в железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты (и в их помещении);

- ближе, чем за 15 метров от входа на станцию метрополитена;

- в больницах и санаториях;

- в детских садах, школах, учреждениях культуры и спорта;

- на воздушных судах, на всех видах городского и пригородного общественного транспорта;

- в помещениях, которые занимают органы государственной власти и органов местного самоуправления;

- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирного дома — курение в подъезде запрещено;

- в помещениях социальных служб;

- на детских площадках и пляжах;

- на автозаправочных станциях;

- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.

С 1 июня 2014 года этот список будет пополнен, запрет на курение распространится на:

- поезда дальнего следования и суда;

- помещения гостиниц и временного размещения людей;

- помещения бытовых услуг, торговли, общественного питания и рынков;

- платформы для посадки в поезда, высадки из поездов пригородного сообщения.

За курение в неположенном месте курильщикам нужно быть готовыми заплатить штраф от 500 до 3000 рублей.

Наложить штраф в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административном правонарушении имеют право полиция, органы санитарно-эпидемиологического благополучия населения, инспектора федерального государственного пожарного надзора. А за курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов – органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от формы собственности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.