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МЧС предупредило приморцев, в каких еще местах запретят курить
В новом законе сформулирован список мест, в которых с 1 июня 2013 года запрещено курить. Итак, курильщикам запрещено появляться с сигаретой:
- ближе, чем за 15 метров от входов в железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты (и в их помещении);
- ближе, чем за 15 метров от входа на станцию метрополитена;
- в больницах и санаториях;
- в детских садах, школах, учреждениях культуры и спорта;
- на воздушных судах, на всех видах городского и пригородного общественного транспорта;
- в помещениях, которые занимают органы государственной власти и органов местного самоуправления;
- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирного дома — курение в подъезде запрещено;
- в помещениях социальных служб;
- на детских площадках и пляжах;
- на автозаправочных станциях;
- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.
С 1 июня 2014 года этот список будет пополнен, запрет на курение распространится на:
- поезда дальнего следования и суда;
- помещения гостиниц и временного размещения людей;
- помещения бытовых услуг, торговли, общественного питания и рынков;
- платформы для посадки в поезда, высадки из поездов пригородного сообщения.
За курение в неположенном месте курильщикам нужно быть готовыми заплатить штраф от 500 до 3000 рублей.
Наложить штраф в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административном правонарушении имеют право полиция, органы санитарно-эпидемиологического благополучия населения, инспектора федерального государственного пожарного надзора. А за курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов – органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от формы собственности.
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полудурки , вместо того что бы занимать экономикой поднимать благосостояние людей занимаются х-й пойми чем, когда коту делать нечего он яйца лижет так и здесь!