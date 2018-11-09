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В 120 детских садах Владивостока созданы общественные комиссии
Специалисты мэрии продолжают контролировать питание детей в дошкольных учреждениях. В течение последней недели ревизионные комиссии побывали в пяти детских садах: № 49, 68, 158, 175 и 182. Серьезных нарушений не выявлено. Сегодня визитеры проверяют сады № 38 и 93, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
В каждом учреждении члены комиссии оценивают вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. Также осматривают холодильники, помещения для продуктов, задают необходимые вопросы кладовщикам и поварам: все ли устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания. Такие визиты незапланированные, сотрудники учреждений заранее о них не знают.
Такой подход помогает сделать процесс питания детей качественным. В случае возникновения претензий заведующие детскими садами и директора школ оформляют их письменно в адрес поставщика продуктов. Поставщик в свою очередь обязан оперативно устранить все недочеты.
Кроме того, во всех 120 детских садах города созданы общественные комиссии, в которые вошли родители и просто неравнодушные граждане. Для них даже была проведена учеба с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии.
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