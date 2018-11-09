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Во Владивостоке на центральной остановке общественного транспорта высадка-посадка опасна
Во Владивостоке состоялось выездное совещание с участием руководителей всех компаний-перевозчиков. Во время рейда они отчитались, как исполняют поручение врио губернатора края Олега Кожемяко навести порядок на общественном транспорте. Участниками рейда также стали советник главы Приморья Сергей Садовников и специалисты городского управления транспорта, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Рейд начался на остановочном пункте «Некрасовская», который является одним из самых сложных во Владивостоке. Здесь проходит 33 городских и межмуниципальных автобусных маршрутов, ими ежедневно пользуются тысячи пассажиров. Остановка по направлению «из города» проблемная еще и потому, что зачастую водители останавливаются здесь у металлических ограждений. В итоге пассажиры вынуждены обходить леера, а порой и перелезать через них.
«Посмотрите, как водители производят посадку-высадку, - обратился к участникам совещания и. о. начальника управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин. – Почему они останавливаются у лееров? Они понимают, что это опасно для людей?»
Немало вопросов участников совещания вызвал также внешний вид водителей, санитарное состояние салонов. Здесь, на Некрасовской, было зафиксировано и другое нарушение: один из водителей разговаривал во время движения по телефону. Делать это можно только с использованием специальной гарнитуры, которой у водителя не оказалось. Теперь автотранспортное предприятие будет вынуждено заплатить штраф в размере 8 тысяч рублей в городской бюджет.
Следующим пунктом проверки стала остановка «Проспект 100-летия Владивостока». Она тоже является частью важного транспортного узла в городе, где в любой день недели останавливаются сотни городских и пригородных автобусов. Несколько лет назад для того, чтобы они не мешали друг другу, остановку поделили на несколько частей: в одном месте останавливаются машины одних маршрутов, немного дальше – других. На это обратил внимание Сергей Цыбулин, предложив использовать такую же систему на Некрасовской. Принято решение рассмотреть этот вариант.
Завершилось выездное совещание на привокзальной площади. Это тоже достаточно проблемный участок маршрутной сети, требующий оптимизации. Автобусы 16 маршрутов - из них 5 междугородних и 11 городских – работают здесь в ежедневном режиме, перевозя тысячи человек. При этом в управлении транспорта получают жалобы в том числе на то, что автобусы оставляют после себя масляные пятна на асфальте, а это значит, что выходят на маршруты не вполне технически исправны. Руководителям автотранспортных предприятий настоятельно рекомендовано обратить на это внимание и исправить ситуацию. Для исторического центра города она недопустима.
Напомним, проверить работу общественного транспорта во Владивостоке, привести его в должное техническое и санитарное состояние, а также обратить внимание на внешний вид водителей 3 ноября на встрече с перевозчиками в краевой администрации поручил врио губернатора края Олег Кожемяко. Глава региона рассказал, что поручает массу жалоб на работу городских автобусов. И выездное совещание стало частью по исправлению ситуации.
«Мы должны понимать, как работают перевозчики: в каком состоянии находятся автобусы, как идет обновление автопарка, как ведут себя за рулем водители и, конечно, какую посильную помощь можем перевозчикам оказать мы, – подчеркнул Сергей Цыбулин. – Увидели исполнение обязательств и их неисполнение, есть над чем работать. Одно точно: маршрутная сеть города требует изменений, где-то густо, а где-то пусто. На одних остановках люди по 40 минут стоят, надо исправлять. Ни в коем случае не ставим задачу «кошмарить» бизнес, но требуем неукоснительно соблюдать обязательства по перевозкам. Будем искать решение насущных проблем вместе».
Сегодня во Владивостоке работают 14 автотранспортных предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров. Ежедневно на дороги выходит около 650 автобусов.
Анастасия Котлярова (фото)
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