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Проект социальных предпринимателей из Приморья вышел в полуфинал всероссийского конкурса

09 Ноября 2017, 16:09 | Приморье

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит промежуточные итоги III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». В полуфинал конкурса вышел 51 проект из 27 регионов России, в числе которых социальные инициативы предпринимателей из п. Славянка Приморского края и Хабаровска.

Ирина Лапшина и Анастасия Донецкая из поселка Славянка в своем проекте поднимают тему здоровья и спорта. Авторы предлагают обучать детей основам здорового образа жизни. Второй дальневосточный проект, вышедший в полуфинал конкурса, социальная инициатива Анны Коваль из Хабаровска. Она разработала курсы для подростков, которые помогут воплотить в жизнь их бизнес-идеи.

Цель ежегодного конкурса «Навстречу переменам» – помочь людям и организациям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе. Проект проходит при поддержке оператора связи Tele2 и газеты Metro.

Полуфиналисты конкурса приглашены на обучающие семинары по вопросам социального проектирования, бизнес-планирования, маркетинга и PR в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. После обучения они представят свои проекты на очном интервью с представителями фонда «Навстречу переменам» и партнерами конкурса.

Авторы 10 лучших проектов 30 ноября приедут на финал конкурса в Москву, где детское и взрослое жюри определит пять победителей. Финалисты получат от фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Навстречу переменам  tele2 



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