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ГУ МЧС Приморья выступило с важным предупреждением
В связи с выходом циклона с северо-восточных районов Китая, в Приморье, утром 10 ноября начнутся, а днём сохранятся осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны налипания мокрого снега на проводах и деревьях, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.
Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью. На край начнёт поступать холодный воздух, температура понизится, и дожди перейдут в мокрый снег, местами в снег. На большей территории края ожидаются сильные осадки с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, и 7-19 мм при снеге.
Осадки могут сопровождаться гололёдными явлениями, в отдельных районах метелью при усилении ветра до 13-18 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.
Прогнозируемые ЧС (происшествия):
- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А 370) значения;
- затруднения в работе всех видов транспорта, ограничение пассажирских перевозок;
- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обледенением) ЛЭП и линий связи;
- затруднения при проведении ремонтно-восстановительных работ;
- увеличение травматизма среди населения (гололёдные явления).
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям Приморья без веских причин не выезжать на личном автотранспорте, чтобы не подвергать себя ненужному риску и не мешать работе по очистке дорог. Будьте внимательны за рулём и не оставляйте свои транспортные средства на проезжей части, так как это существенно мешает работе снегоуборочной техники. Также, во время непогоды рекомендуется без особой необходимости не покидать пределы населённого пункт на период действия предупреждения.
Во избежание ДТП на скользкой трассе водителям необходимо заменить летнюю резину на зимнюю.
Пешеходам также необходимо быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения. Помните, что водители не всегда могут заметить пешехода в снежную погоду и тем более экстренно затормозить.
Силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю и Приморской территориальной подсистемы РСЧС готовы оказывать помощь населению в случае происшествий на автодорогах края.
Целесообразно уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными.
В случае чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте по телефонам: 112 и 101.
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