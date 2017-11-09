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Главный синоптик Приморья рассказал, когда придет зима

09 Ноября 2017, 16:30 | Приморье

Зимнюю одежду владивостокцам необходимо готовить уже сейчас, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня, 9 ноября, Борис Кубай дал интервью интернет-порталу «Примпогода.ру». Деловая газета «Золотой Рог» публикует его с разрешения редакции интернет-портала.

Борис Викторович, вчера над Приморьем пронесся первый циклон и вызвал где дождь, где снег, где штормовой ветер. Судя по сегодняшней погоде и не скажешь, что завтра подойдет новый циклон.

— Действительно, первый циклон быстро умчался на восток, в Охотское море, его сменил антициклон с солнечной погодой. Но уже завтра к утру к Приморью подойдет новый циклон с запада.

Что с ним можно ожидать — больше дождя или снега?

— С осадками картина будет пестрой. В передней части циклона с усилением южного ветра и выносом теплого морского воздуха на север в южной половине края будет преобладать жидкая фаза осадков, в северной — твердая.

С перемещением циклона на восток вечером и в ночь на 11 ноября ему в тыл начнет поступать холодная воздушная масса, на большей территории края дождь перейдет в снег, на перевалах возможна метель при штормовом ветре северного направления. Не обойдется без гололеда. Словом, если есть возможность отменить поездки по краю с юга на север и особенно на восток и северо-восток, лучше это сделать.

Какова вероятность выпадения снега во Владивостоке?

— Видите ли, фаза осадков, особенно в осенний и весенний периоды, зависит от того, какой частью своего тела циклон заденет или накроет Владивосток.

Если циклон будет проходить несколько севернее города и накроет его своей южной, теплой частью, следует ожидать дождь, если несколько южнее Владивостока, накрыв своей северной частью — велика вероятность снега.

Нынешний циклон, судя по всему, пройдет Владивосток своей центральной частью, сопровождаясь, в основном, дождем.

После полуночи, когда он окажется уже над Татарским проливом, ему в тыл начнет поступать холод, и не исключено, что завтра во второй половине ночи во Владивостоке может выпасть небольшой снег.

А третий по счету циклон собирается к нам?

— Собирается. Он примерно повторит траекторию предыдущего циклона, только будет слабее и осадков даст поменьше.

А сценарий может быть следующим: днем 13 ноября в южной половине края слабый дождь, в северной — слабый снег, а ночью дождь может перейти в снег. С выходом циклона на Сахалин днем 14 ноября снег на западе и на юге Приморья прекратится, а на востоке и северо-востоке сохранится.

С 15 ноября в Приморье по-зимнему похолодает! Ночью в отдельных районах могут наблюдаться 20-градусные морозы. На побережье также станет существенно холоднее. Рекомендую в ближайшие дни приготовить зимнюю одежду и обувь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дождь  снег  гололед  метель. циклон 



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