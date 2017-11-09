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Столетие революции в Приморье встретят соцреализмом
В Приморской государственной картинной галерее на Партизанском проспекте 3 ноября состоялось открытие выставки «Даешь революцию в искусстве!» к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Приморская государственная картинная галерея не могла пройти мимо векового юбилея Октябрьской революции: и время событий не совпадает с 1917-м, и события, происходившие в те годы в Приморье, имеют яркие отличительные особенности. Собрание галереи позволяет раскрыть эти особенности через показ уникальных произведений 1920 - 1970-х годов. Название выставки - «Даешь революцию в искусстве!» - имеет два значения. Первое - это революция в искусстве на рубеже XIX-XX веков, прервавшая плавную смену стилей и предвосхитившая, по сути, социальные революции в России. Второе значение названия - отражение событий, героев и жертв Октябрьской революции в искусстве государства, образовавшегося в ее результате.
Выставка состоит из трех разделов: произведения модернистского направления, возникшего в результате революции в искусстве, преимущественно созданные в Приморье в годы гражданской войны и интервенции; лениниана (произведения живописи, графики и скульптуры, посвященные вождю революции) и тема революции, обязательная тема в искусстве эпохи социалистического реализма.
Задача первого раздела - показать редко экспонируемые интереснейшие произведения художников-модернистов - как тех, кто в надежде переждать беспорядки бежал во Владивосток после революции и на какое-
то время включился в местный художественный процесс, так и тех, кто не был во Владивостоке, но является приверженцем определенных течений модернизма.
В разделах советского периода мы хотим показать зрителю, что и обязательные темы художники умели воплотить в своих работах талантливо и заинтересованно, хотим, чтобы зрители покидали выставку с чувством уважения к целой эпохе жизни нашего народа, которая была не черновиком сегодняшнего дня, а полноценным многорусловым потоком жизни - со своими идеалами, стремлениями, ошибками и достижениями.
Евгений СИДОРОВ.
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