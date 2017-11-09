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"МегаФон" представляет "самые-самые" базовые станции Приморья

09 Ноября 2017, 12:19 | Приморье

Объем трафика, сравнимый с 300 000 фильмов в HD качестве в месяц «прокачивают» абоненты Приморского «МегаФона» в течение одного месяца. А какую из множества базовых станций оператора на территории края можно назвать самой активной? Где живут самые «качающие» и «говорящие абоненты»?  Эксперты компании проанализировали нагрузку на объекты связи и постарались ответить на эти вопросы, а также составить свой рейтинг «самых-самых» базовых станций Приморья.

«13 лет назад наша компания начала работать на рынке услуг связи Приморского края, -- рассказывает Александр Доркин, руководитель по развитию инфраструктуры Приморского регионального отделения компании «МегаФон» -  За это время охват населения жителей региона, которому доступны наши услуги связи, вырос до 95%, более 60 % жителей могут пользоваться услугами связи 4-го поколения, количество «вышек» выросло многократно. А самой первой базовой станцией, которая начала работать на территории Приморского края, была станция, которая находится во Владивостоке, на улице Пихтовой, напротив Театра оперы и балета. Она так и называется - «001» - по своему порядковому номеру, и до сих пор помогает жителям этого района мыса Чуркин всегда оставаться на связи».

Самая молодая станция

Самая молодая на сегодняшний день базовая станция оператора находится в Уссурийске, в центре города на улице Уссурийской. Запущена в эксплуатацию она была всего несколько дней назад. Как знать, может быть, именно она в скором будущем побьёт все рейтинги как самая «качающая» станция?

Самая южная станция

Звание самой южной базовой станции не только Приморья, но и всего российского Дальнего Востока, по праву заслуживает станция «Хасан», которая находится в одноименном поселке. Тут все - «самое южное»: сам поселок считается самым южным населенным пунктом Дальнего Востока, недалеко от него находится самая южная в стране таможня, Хасан вообще единственный в своем роде: кроме него, в России нет населенных пунктов, находящихся на границе с КНДР. Базовая станция «Хасан» вполне могла бы побороться за звание самого южного объекта связи и всей страны, но ее обогнал Дагестан. Самая южная станция, построенная и запущенная в конце прошлого года, находится в селе Каладжух, недалеко от границы с Азербайджаном.  Кстати, базовой станции «Хасан» она южнее всего на 1 градус.

Самая удаленная станция

Базовая станция «Восток» заслуживает звания во всех смыслах самой удаленной: во-первых, она является самым северным сооружением оператора, а, во-вторых, находится в уникальном поселке Восток, который расположен среди гор Сихотэ-Алиня, в самом сердце Уссурийской тайги, у самого большого в России вольфрамового рудника. До краевого центра – 700 км. Базовая станция «МегаФон» здесь была построена три года назад, и с тех пор помогают чувствовать себя ближе к остальному Приморью и жителям поселка, и туристам, которые ценят местные горнолыжные спуски.

Самая «качающая»

Самой «качающей» базовой станцией Приморья можно назвать вышку, которая находится в Уссурийске, на улице Советской, в районе Уссурийского медицинского колледжа. Связаны ли эти факты между собой или нет – сказать сложно, но с цифрами не поспоришь – именно здесь – наиболее интенсивный интернет-трафик среди всех базовых станций оператора в Приморском крае. Его месячный объем можно сравнить с 2 200 фильмов в HD качестве.

Самая «говорящая»

Народная мудрость гласит, что «Молчаливость – это добродетель тех, кому сказать нечего».  Судя по всему, жителям Лесозаводска всегда есть что сказать, ведь самые разговорчивые клиенты оператора в Приморье, как выясняется, живут именно в этом городе. Точнее – абоненты, которых обслуживает базовая станция, находящаяся в Лесозаводске на улице Григоренко. Например, в сентябре этого года голосовой трафик, который «прокачала» эта станция, составил почти 3, 5 млн. минут, или 6 500 лет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: хасан  Мегафон 



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