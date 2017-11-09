В конце рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды в Приморье

Наиболее сильные осадки ожидаются на северо-востоке края, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Утром с северо-восточных районов Китая на Приморье выйдет активный циклон, начнутся, а днём сохранятся осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, наиболее сильные осадки ожидаются на северо-востоке края.

Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью Приморья. На край начнёт поступать холодный воздух, температура воздуха понизится и дожди перейдут в мокрый снег, снег.

В большинстве районов Приморья ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться гололёдными явлениями, в отдельных районах — метелью при усилении ветра до 13–18 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.