Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В конце рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды в Приморье
Наиболее сильные осадки ожидаются на северо-востоке края, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Утром с северо-восточных районов Китая на Приморье выйдет активный циклон, начнутся, а днём сохранятся осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, наиболее сильные осадки ожидаются на северо-востоке края.
Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью Приморья. На край начнёт поступать холодный воздух, температура воздуха понизится и дожди перейдут в мокрый снег, снег.
В большинстве районов Приморья ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться гололёдными явлениями, в отдельных районах — метелью при усилении ветра до 13–18 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В конце рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды в Приморье
- Четыре метра на зэка
- Циклоны из Китая несут в Приморье сильные снегопады и штормовой ветер
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- Кубай: в ближайшее время в Приморье ожидаются три снегопада
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Синоптики рассказали о погоде в Приморье на ноябрьские праздники
- В Приморье снег ожидается уже сегодня
- В Приморском краевом суде истекли полномочия председателя
- В Приморье придет потепление
Новости раздела
- Столетие революции в Приморье встретят соцреализмом
- "МегаФон" представляет "самые-самые" базовые станции Приморья
- В конце рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды в Приморье
- Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
- Забрать по-соседски
- Владивосток вновь накроет джаз
- Четыре метра на зэка
- Приморье вышло на первое место по использованию портала госуслуг
- Циклоны из Китая несут в Приморье сильные снегопады и штормовой ветер
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- В России появится ипотека под 6% годовых
- Стало известно, кто может претендовать на освободившееся кресло мэра Владивостока
- "Аэропорты регионов" представили проект терминала главных воздушных ворот Камчатки
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом