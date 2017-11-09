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Россиян предупредили о новом виде афер с жильем

09 Ноября 2017, 10:50 | Приморье

Новую изощренную схему квартирных махинаций выявили эксперты Ассоциации российских банков (АРБ), пишет «МК». Нечистые на руку продавцы квартир под предлогом своей невменяемости отсуживают недвижимость у честных покупателей.

Как объясняют специалисты АРБ, новый способ мошенничества довольно популярен в российских судах. Суть схемы такова: сначала собственник квартиры продает ее другому гражданину. Сделка проходит все инстанции и кажется абсолютно прозрачной. После оформления права собственности новый владелец жилья делает в нем дорогой ремонт. Финансисты уточняют, что мошеннический алгоритм чаще всего используется с продажей именно ветхих квартир. Как только ремонт готов, продавец обращается с иском в суд с требованием отменить сделку.

Аргументом для аннулирования сделки является то, что продавец в момент продажи якобы не отдавал отчета своим действиям и находился в состоянии временного помешательства. Как отмечают банкиры, суды чаще всего занимают сторону продавцов. При этом даже тот факт, что в момент сделки бывший хозяин квартиры не стоял на учете у психиатра или нарколога, не играет роли для исхода дела. В итоге по решению суда квартира с дорогим ремонтом возвращается обратно к мошеннику-продавцу.

Эксперты АРБ рекомендуют во время сделки во избежание таких ситуаций снимать весь процесс сделки и подписания документов на видео. Кроме того, рекомендуется перед походом в управление Росреестра заверить все бумаги у нотариуса. Поступать так эксперты советуют даже в том случае, когда по закону нотариальная форма документов необязательна. Еще один совет - отправлять к чиновникам, которые регистрируют сделки с недвижимостью, самого продавца. Личные его походы по инстанциям помогут доказать, что махинатор полностью отдавал отчет своим действиям и реально хотел заключить сделку.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: аферы  жилье 



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