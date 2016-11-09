В Приморье бывшего адвоката осудили на два года колонии

Ранее он выступил посредником в передаче взятки следователю, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В Уссурийске, 8 ноября, районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя, в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий, сообщили деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и приговорил его за содеянное к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, весной 2016 года адвокат приехал в Приморский край представлять интересы своей подзащитной, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия, располагавшегося в г. Уссурийск.

Действуя по ее поручению, адвокат способствовал в достижении соглашения между его клиенткой и следователем. Он предложил следователю взятку за прекращение уголовного дела в отношении его подзащитной. В мае 2016 года при передаче должностному лицу 100 тыс. рублей адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении его подзащитной, по поручению которой и были совершены незаконные действия по передаче взятки, возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ, дача взятки.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.