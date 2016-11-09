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В Приморье водителей попросили поставить себя на место сотрудников ГИБДД
Автомобильный портал Drom.Ru провел опрос среди автомобилистов: «Если бы вы были гаишником, вы бы брали взятки?» Как выяснилось, в Приморском крае большинство автолюбителей, а именно 52,9%, на месте сотрудников ГИБДД брали бы взятки, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
29,6% водителей приморья откажутся брать взятки, если окажутся на месте инспектора ГИБДД. Затруднились с ответом 16,1% автомобилистов. Если сравнить результаты Приморского края со средними по России, то ситуация точно такая же: возьмут 52%, откажутся - 32%, 16% - не определились. Примечательно, что только в трех субъектах РФ водителей, которые отказались бы от взятки, оказалось больше, чем тех, которые бы согласились на нее, - в Ярославской и Кировской областях, а также в Республике Алтай. Отметим, что в таком же опросе, проведенном в 2010 году, «взяточников» было больше - 67%.
Опрос проходил на автомобильном портале drom.ru в период с 16 по 27 сентября 2016 года. Всего в голосовании принял участие 31 361 пользователь.
Юрий РОГОВ.
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