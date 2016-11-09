Владивосток и Киевка помогли развеять старый миф

Жить в Москве оказалось заметно дешевле, чем во многих других регионах страны

Не верьте больше стонам москвичей о жуткой дороговизне жизни в российской столице. Жизнь в Москве, если выбирать дешевые продукты, - далеко не самая дорогая в стране, рассчитали эксперты. У жителей небольших городов и сел выбор значительно меньше, страдают из-за этого в первую очередь бедные россияне, пишет РБК. Еще больше ситуацию усугубляет тот факт, что зарплаты москвичей намного выше, чем где бы то ни было в стране.

Продуктовая корзина в российских селах обходится дороже, чем в Москве, пишут в своем исследовании «Россия на «хлебе и воде»: цены в регионах страны» эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). По их расчетам, этот факт верен и для непродовольственных товаров, в частности лекарств. Месяц жизни в Москве при минимальных затратах, как говорится в исследовании, может обойтись дешевле как в расчете на одного человека, так и на семью.

Выбора нет

Аналитики попросили в августе-сентябре понаблюдать за ценами на товары жителей Москвы, Екатеринбурга, Нальчика, Владивостока, Нижнего Новгорода, а также небольших городов и сел: Кондопоги (с населением 31 тыс. человек), села Кестеньга в Карелии (2,1 тыс.), Билибино в Чукотском автономном округе (5,4 тыс.), станицы Вешенская в Ростовской области (10,5 тыс.), Бугуруслана в Оренбургской области (50 тыс. человек), Мордовского Бугуруслана (тоже Оренбуржье, 357 человек на 2010 год) и т.д. - всего 17 населенных пунктов. Они должны были посетить сетевой супермаркет, обычный розничный магазин и рынок и в каждом из них зафиксировать цены на самый дешевый и самый дорогой товар каждого типа. Помимо продуктов участники исследования также наблюдали за ценами на косметику, бытовую химию и лекарства.

Выяснилось, что дороже всего самый дешевый набор продуктов обходится в Билибино - 4660 руб. Следом идут приморская Киевка (2070 руб.), Кестеньга (1680 руб.), Владивосток (1585 руб.) и станица Вешенская (1476 руб.). Москва только на шестом месте - в столице цена такого набора составляет 1393 руб. Авторы подчеркивают, что во всех случаях ориентировались на самые низкие цены, товары по ним могут быть не самыми качественными, а чтобы их найти, покупателям нужно обойти несколько торговых точек. Рассчитанная ими сумма «недостаточна для нормального образа жизни, не говоря уже о жизни на достойном уровне», указывается в исследовании. Кроме того, очень дешевые товары, особенно не в сетевых магазинах, вполне могут оказаться контрафактом, говорит старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ Елена ДЕРБЫШЕВА.

Обратную картину рисует официальная статистика по средним ценам. По расчетам РБК, сделанным на основе данных Росстата, продовольственный набор, близкий по ассортименту к тому, что использует ЦЭПР, в столице обходится в 5791 руб. Это самое высокое значение среди упоминаемых в исследовании регионов. Ценообразование в сегментах дешевых и средних по стоимости товаров происходит по-разному, подчеркивает завкафедрой прикладной социологии Финансового университета при правительстве Алексей ЗУБЕЦ: продукты по акциям можно покупать и в полтора, и в два раза дешевле, чем обычно. Данные Росстата не лишены «политической» составляющей, рассуждает Дербышева: «В Москве уровень средней зарплаты в два с половиной раза выше, и никто не будет сопротивляться, если статистика покажет, что и продукты подороже». А ситуация, при которой данные Росстата показывают, что цены в регионах значительно превышают московские, вполне могла бы вызвать социальные протесты, подчеркивает она.

Кроме того, подсчитана была и «цена вредных привычек». Самые дешевые сигареты с фильтром и бутылка водки объемом 0,5 л дороже всего обойдутся в Билибино (590 руб.). В Москве этот показатель составляет 249 руб., в Киевке - 367 руб., в Мордовском Бугуруслане - 353 руб.

По данным ЦЭПРа, цены на лекарства в Москве тоже не самые высокие: столица заняла четвертое место по стоимости самого дешевого набора препаратов (2710 руб.). Сравнительно дешево в Москве обходится и базовый непродовольственный набор, в который входят мыло, зубная паста, стиральный порошок и шампунь. Приобрести их в Москве, если посещать разные торговые точки, можно всего за 129,6 руб., это почти самая низкая цена в стране (15-е из 17 мест). В Билибино такой набор обходится в 495,5 руб., в приморской Киевке - в 274 руб., в Мордовском Бугуруслане - в 263,4 руб. Цены на бензин в Москве также ниже, чем в других рассматриваемых населенных пунктах (13-е место).

При этом размер средней зарплаты в столице значительно выше, чем в других городах, Москву опережает только Чукотский автономный округ. Жители маленьких городов и сел «ограничены ассортиментом и ценовой политикой одного-двух магазинов», а жители крупных городов могут выбрать дешевые продукты благодаря скидкам, акциям и разнообразию магазинов, объясняется в исследовании.

Лидирует Москва только в ценах на проезд в общественном транспорте (50 руб. за одну поездку / 2000 руб. за месячный проездной - почти вдвое больше, чем в Екатеринбурге, который расположился на втором месте) и жилищно-коммунальные услуги.

Не хватает на жизнь

Эксперты рассчитали и просуммировали минимальные месячные расходы на все базовые группы товаров (питание, лекарства, основные непродовольственные товары и оплата ЖКУ; в крупных городах также учитывался проезд в общественном транспорте). Москвич, по этим данным, должен тратить 11,6 тыс. руб. в месяц. Это одно из самых высоких абсолютных значений по России, но если пересчитать его в соотношении со средней зарплатой (по Росстату), видно, что доля минимальных трат жителя столицы составляет всего 16,8% от его заработка. И это самое низкое значение среди всех населенных пунктов, попавших в исследование.

Для сравнения: в Бийске (Алтайский край) минимальные расходы составляют 43,7% средней зарплаты, в Нальчике - 40,9%, в Мордовском Бугуруслане - 38,9%. При этом у большинства людей зарплаты ниже средней, указывают эксперты, поэтому они применили понижающий коэффициент в размере 2/3. При таком подходе сумма минимальных затрат на жизнь в Москве составит четверть от зарплаты, а, например, в Бийске - 65,5%, Нальчике - 61,4%. В таких случаях, пишут экономисты, жителям маленьких городов и сел остается всего несколько тысяч рублей на остальные расходы, в том числе на обеспечение зависимых от них людей.

У пенсионеров, как показывает исследование, сумма минимальных затрат может составлять до 90% (Мордовский Бугуруслан) и даже 109% (Билибино) их пенсий. В последнем случае они будут уходить в ежемесячный убыток в размере 1968 руб. Такая ситуация складывается даже при том, что в минимальный набор пенсионеров не включен проезд в общественном транспорте.

Семье из трех человек с двумя работающими взрослыми (муж со средней зарплатой, жена с половиной средней зарплаты) будет хватать на минимальные расходы во всех рассматриваемых населенных пунктах, однако в некоторых случаях они опять же будут превышать половину общего заработка. Как пишут эксперты, в таких ситуациях родителям может не хватать средств на обеспечение ребенка всем необходимым. Аналитики также рассмотрели пессимистичный, но распространенный (по их оценке) вариант: в семье работает только муж, получающий зарплату ниже средней по Росстату, а жена сидит с ребенком. Тогда денег даже на минимальные расходы не будет хватать в 11 из 17 рассматриваемых населенных пунктах. «Таким образом, для большинства российских семей стратегия, когда мать воспитывает ребенка, а отец обеспечивает семью, в принципе невозможна», - делают вывод авторы.

Миф о «самых дорогих товарах» в Москве

Сэкономить на продуктах жителям крупных городов позволяют «гибкие стратегии потребления», которые не имеют возможности применить жители сел, говорится в исследовании ЦЭПРа. В последних ассортимент товаров ограничен, из-за чего и цены зачастую выше, чем в крупных городах. Московский рынок гораздо более конкурентен, все компании используют маркетинговые приемы, подтверждает Алексей Зубец. В России существует целая культура поиска дешевых предложений, отмечает он: в Москве она наиболее развита, а в небольших поселках, наоборот, заниматься этим невозможно.

Еще одна причина более высоких цен в маленьких населенных пунктах - стоимость дистрибуции, указывает Елена Дербышева. Многие товары, особенно импортные, развозятся по регионам с оптовых баз в Москве, отмечает она: «Можно повезти что-то за 3 руб. и заработать 50 коп., но магазины предпочтут везти товары по 25 руб., чтобы заработать хотя бы 5 руб.». Еще одно отличие Москвы от небольших городов и сел, по ее мнению, - наличие магазинов с очень низкими ценами и качеством товаров, которые посещают в основном малообеспеченные категории населения. В частности, речь идет о мигрантах, которых в других городах не так много.

Кроме того, небольшим магазинам сложнее поддерживать бизнес, говорит Зубец: их содержание на единицу продукции всегда выше, чем содержание московского супермаркета. Свою роль играет и фактор монополии, добавляет он. Люди могут доехать до соседнего населенного пункта, потратить деньги на дорогу, но купить товары дешевле, чем у себя в поселке, а могут пойти в магазин рядом с домом с более высокими ценами. В целом в регионах удерживать высокую цену проще, чем в Москве, подчеркивает Алексей Зубец.

Досье "Золотого Рога": Эксперты также рассчитали, сколько стоит приготовить кастрюлю борща на мясном бульоне. Они взяли за основу 0,5 кг говядины, 0,5 кг картофеля, 300 г лука, 400 г капусты, по 200 г моркови и свеклы. С большим отрывом по этому показателю лидирует Билибино (628 руб.). В следующей за ним Киевке Приморского края сварить борщ стоит 163 руб. Москва расположилась на пятом месте (149 руб.). Дешевле всего борщ из минимального набора продуктов стоит сварить в Нижнем Новгороде - там кастрюля обойдется всего в 63 руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.