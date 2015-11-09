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В Приморье стартовал конкурс общественной премии "Неравнодушный гражданин"

09 Ноября 2015, 15:30 | Приморье

С 1 октября 2015 года начался прием заявок от жителей Приморья к участию в краевом конкурсе на присуждение общественной премии "Неравнодушный гражданин", сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В Приморье, как и в любом другом регионе России, проживает огромное число людей, стремящихся изменить жизнь в родном регионе к лучшему. В одиночку или в команде с единомышленниками, без государственной или коммерческой поддержки они возрождают храмы, помогают детям, поддерживают ветеранов, спасают животных и делают множество добрых и значимых дел.

1 сентября в Приморье стартовал конкурс общественной премии "Неравнодушный гражданин", организатором которого выступил Благотворительный фонд Александра Монастырёва.

Конкурс призван выявить и поддержать активную позицию жителей Приморья по отношению к своему краю, городу или селу. Главным критерием для оценки гражданской инициативы станут поступки неравнодушных граждан, направленные на улучшение качества жизни людей.

Участие в конкурсе даст возможность повысить качество общественной жизни, привлечь к добровольческой активности большее число граждан в качестве зрителей, организаторов или волонтеров.

В результате открытого конкурсного отбора будут определены победители  по восьми номинациям.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией "Российский Союз Молодежи".

Благотворительный фонд Александра Монастырёва приглашает всех жителей Приморского края принять участие в конкурсе общественной премии "Неравнодушный гражданин".

Заявка в оргкомитет конкурса может быть подана лично кандидатом, либо муниципальными учреждениями, общественными организациями, волонтерами с описанием общественно значимой деятельности выдвинутого кандидата, чьи дела попадают под номинацию.

Положение о проведении краевого конкурса общественной премии "Неравнодушный гражданин" размещено на сайте конкурса.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: неравнодушный гражданин 



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