Социальная ипотека стала доступнее для приморцев

Приморское краевое ипотечное агентство докапитализировано на сумму 100 миллионов рублей. Теперь оно сможет обеспечить финансированием ипотечные займы всех участников программы «Жилье для российской семьи» по льготной процентной ставке, субсидируемой правительством Российской Федерации, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Соглашение о докапитализации Приморского ипотечного агентства подписано с департаментом градостроительства края. По поручению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО уставной капитал компании увеличен на 100 миллионов рублей, что значительно расширяет его возможности.

Как сообщила генеральный директор агентства Ольга ЧУБОВА, теперь краевой кредитный институт сможет обеспечить ипотечными займами в три раза больше граждан, чем раньше.

«Такой объем средств в уставном капитале значительно расширяет наши возможности. Ранее мы могли ежемесячно кредитовать около 30 человек, а теперь это порядка 100 человек в месяц», - рассказала она.

По словам руководителя агентства, теперь уставного капитала достаточно, чтобы, с учетом оборота средств, прокредитовать большую часть участников программы «Жилье для российской семьи» по микрорайону Снеговая Падь во Владивостоке.

По словам Ольги Чубовой, кредитная ставка социальной ипотеки для участников «ЖРС» на сегодняшний день составляет от 9,9%.