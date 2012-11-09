Новый спасательный буксир поступил в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ZRPRESS.

По словам специалистов, новый буксир предназначен для спасения терпящих бедствия судов, спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим, а также для буксировки судов и плавсредств и, что немаловажно, для выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров.

«Калининградец» оснащен барокомплексом, имеется специальное водолазное оборудование. Морской спасательный буксир может применяться для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на акватории: на его борту находится скиммер, который собирает пленку с поверхности моря, ёмкости для закачки нефтепродуктов, разлитых в воде, и даже боновые заграждения, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Технически «Калининградец» оснащен противопожарной системой, специально предназначенной для тушения пожаров на аварийных судах и различных плавсредствах. Кроме того, специальный противоледовый корпус позволяет судну работать во льдах до 1 метра. Еще одной особенностью буксира является его автономность: он может вести работы без дозаправки более 30 дней.

Специалисты также отмечают, что с прибытием спасательного буксира в зону ответственности Дальневосточного филиала ГОСАКВАСПАС МЧС России войдет вся территория Японского моря – от реки Туманная и до Сахалина.