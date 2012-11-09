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Новый спасательный буксир поступил в Приморье

09 Ноября 2012, 11:30 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ZRPRESS. В Приморском крае в порту города Находка состоялась торжественная встреча морского спасательного буксира «Калининградец», который принят на вооружение Дальневосточного филиала ГОСАКВАСПАС МЧС России.

По словам специалистов, новый буксир предназначен для спасения терпящих бедствия судов, спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим, а также для буксировки судов и плавсредств и, что немаловажно, для выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров.

«Калининградец» оснащен барокомплексом, имеется специальное водолазное оборудование. Морской спасательный буксир может применяться для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на акватории: на его борту находится скиммер, который собирает пленку с поверхности моря, ёмкости для закачки нефтепродуктов, разлитых в воде, и даже боновые заграждения, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Технически «Калининградец» оснащен противопожарной системой, специально предназначенной для тушения пожаров на аварийных судах и различных плавсредствах. Кроме того, специальный противоледовый корпус позволяет судну работать во льдах до 1 метра. Еще одной особенностью буксира является его автономность: он может вести работы без дозаправки более 30 дней.

Специалисты также отмечают, что с прибытием спасательного буксира в зону ответственности Дальневосточного филиала ГОСАКВАСПАС МЧС России войдет вся территория Японского моря – от реки Туманная и до Сахалина.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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