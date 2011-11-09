В Приморском крае продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Второй этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции пройдет в Приморском крае с 10 по 18 ноября

10 ноября наркополиция Приморского края начинает 2-й этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Ее основная цель – привлечь внимание населения к проблемам наркомании и наркопреступности, активизировать участие жителей Приморского края в антинаркотической работе и, конечно, уменьшить количество точек сбыта наркотиков и наркопритонов.

По словам наркополицейских, не менее важная задача побудить граждан, страдающих наркоманией, и их близких обратиться за помощью к специалистам для прохождения лечения от наркозависимости.

Для этого в период акции будут действовать пять «горячих» телефонов, по которым можно будет получить консультацию специалистов-наркологов по всем вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также высказать свои предложения и пожелания по совершенствованию законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, организации профилактической и правоохранительной работы в крае.

Кроме того, продолжат свою работу «телефоны доверия» наркоконтроля и краевой полиции, которые будут принимать от граждан информацию о наркопритонах, лицах, осуществляющих сбыт наркотиков, фактах культивирования наркотикосодержащих растений, а также иных преступлениях и правонарушениях, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Для удобства можно отправить сообщение на электронный адрес управления наркоконтроля info@25.fskn.gov.ru или поставить метку на интерактивной карте г. Владивостока на сайте управления www.25.fskn.gov.ru в разделе «Обратная связь»

Вся полученная информация будет поступать в оперативный штаб для последующей проверки. Свои «горячие» телефоны будут действовать и во всех муниципальных образованиях Приморья.

Напомним, что весной за время проведения 1-го этапа акции на «телефоны доверия» и «горячие линии» поступило около 700 обращений от граждан и организаций, в том числе, более 270 сигналов о местах изготовления и распространения наркотиков, о деятельности наркосбытчиков и наркопритонов. По итогам акции правоохранительными органами возбуждено 31 уголовное дело, ликвидировано восемь наркопритонов и точек сбыта наркотиков по улицам Некрасовская, Калинина, Тунгусская, Интернациональная, Кирова, Часовитина и др. Составлено 38 протоколов об административных правонарушениях, а из незаконного оборота изъято более 5 килограмм 800 грамм наркотических средств и психотропных веществ.

Акция продлится до 18 ноября, сообщила Анжелика Несвячёная, специалист группы информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.

Внимание, открыты «горячие линии» акции «Сообщи, где торгуют смертью»:

1) Сообщения о преступлениях, связанных с наркотиками, принимают:

245-45-30 (круглосуточно) – телефон доверия приморского управления наркоконтроля

240-10-00 (круглосуточно) – телефон доверия Управления МВД по Приморскому краю

2) Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией:

245-74-46 (круглосуточно) – приемное отделение неотложной наркологической помощи приморского наркодиспансера

238-64-64 (круглосуточно) – наркологический центр «Феникс»

3) Задать вопросы и высказать предложения по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы



можно по тел. 220-94-14 ( с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) – Управление по координации правоохранительной деятельности Приморского края