Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Второй этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции пройдет в Приморском крае с 10 по 18 ноября
10 ноября наркополиция Приморского края начинает 2-й этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Ее основная цель – привлечь внимание населения к проблемам наркомании и наркопреступности, активизировать участие жителей Приморского края в антинаркотической работе и, конечно, уменьшить количество точек сбыта наркотиков и наркопритонов.
По словам наркополицейских, не менее важная задача побудить граждан, страдающих наркоманией, и их близких обратиться за помощью к специалистам для прохождения лечения от наркозависимости.
Для этого в период акции будут действовать пять «горячих» телефонов, по которым можно будет получить консультацию специалистов-наркологов по всем вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также высказать свои предложения и пожелания по совершенствованию законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, организации профилактической и правоохранительной работы в крае.
Кроме того, продолжат свою работу «телефоны доверия» наркоконтроля и краевой полиции, которые будут принимать от граждан информацию о наркопритонах, лицах, осуществляющих сбыт наркотиков, фактах культивирования наркотикосодержащих растений, а также иных преступлениях и правонарушениях, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Для удобства можно отправить сообщение на электронный адрес управления наркоконтроля info@25.fskn.gov.ru или поставить метку на интерактивной карте г. Владивостока на сайте управления www.25.fskn.gov.ru в разделе «Обратная связь»
Вся полученная информация будет поступать в оперативный штаб для последующей проверки. Свои «горячие» телефоны будут действовать и во всех муниципальных образованиях Приморья.
Напомним, что весной за время проведения 1-го этапа акции на «телефоны доверия» и «горячие линии» поступило около 700 обращений от граждан и организаций, в том числе, более 270 сигналов о местах изготовления и распространения наркотиков, о деятельности наркосбытчиков и наркопритонов. По итогам акции правоохранительными органами возбуждено 31 уголовное дело, ликвидировано восемь наркопритонов и точек сбыта наркотиков по улицам Некрасовская, Калинина, Тунгусская, Интернациональная, Кирова, Часовитина и др. Составлено 38 протоколов об административных правонарушениях, а из незаконного оборота изъято более 5 килограмм 800 грамм наркотических средств и психотропных веществ.
Акция продлится до 18 ноября, сообщила Анжелика Несвячёная, специалист группы информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.
Внимание, открыты «горячие линии» акции «Сообщи, где торгуют смертью»:
1) Сообщения о преступлениях, связанных с наркотиками, принимают:
245-45-30 (круглосуточно) – телефон доверия приморского управления наркоконтроля
240-10-00 (круглосуточно) – телефон доверия Управления МВД по Приморскому краю
2) Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией:
245-74-46 (круглосуточно) – приемное отделение неотложной наркологической помощи приморского наркодиспансера
238-64-64 (круглосуточно) – наркологический центр «Феникс»
3) Задать вопросы и высказать предложения по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы
можно по тел. 220-94-14 ( с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) – Управление по координации правоохранительной деятельности Приморского края
Новости тематики
- Приморский край принял участие во всероссийском Конгрессе народов России
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
Новости раздела
- Приморский край принял участие во всероссийском Конгрессе народов России
- Авторитетные селяне смогут стать мини-начальниками
- В поисках бохайских сокровищ
- Бескозырка не по размеру
- День Бикина со слезами на глазах
- Варвары среди нас
- Более 100 тысяч рублей заплатят жители Приморья за незаконную перепланировку
- В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз