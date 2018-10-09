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Глава Приморья встретился с жителями Арсеньева
Олег Кожемяко пообщался с жителями города в местной больнице и на заводе «Прогресс»
Во вторник, 9 октября, врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО совершил рабочую поездку в Арсеньев. В городе авиастроителей он принял участие в семинаре по патриотическому воспитанию, посетил общеобразовательную школу, завод «Прогресс». Однако знакомство с муниципалитетом по традиции началось с городской больницы.
Олег Кожемяко осмотрел учреждение, пообщался с врачами и пациентами. Он подчеркнул, что действующая система здравоохранения в крае недостаточно эффективна и ее нужно менять – делать более современной и качественной. Отделения лечебного учреждения переполнены пациентами. Врачи видят решение проблемы в строительстве дополнительного корпуса и приобретении современного оборудования.
«Врачи должны не просто лечить больных пациентов, а выявлять заболевания на самых ранних стадиях – вот тогда эта работа будет эффективна. Конечно, потребуется приобретение современного оборудования: аппаратов УЗИ, рентгена, маммографов, томографов, МРТ. И мы это будем постепенно делать, потребность в этом есть», – отметил Олег Кожемяко, подчеркнув, что на Сахалине аналогичные меры позволили снизить смертность населения на 45%.
В частности, новое оборудование для раннего выявления заболеваний – маммограф, аппарат УЗИ и рентген-аппарат в этом году приобретут и для Арсеньевской городской больницы. Помимо этого, в этом году для учреждения из краевого бюджета направлены средства на приобретение автомобиля скорой медицинской помощи. Олег Кожемяко также поручил департаменту здравоохранения обратить внимание на состояние эндоскопического оборудования в больнице и рассмотреть возможность приобретения комплекса МРТ. Помимо этого, врио губернатора поднял вопрос о зарплатах молодых специалистов.
«Нужно подумать о молодых специалистах – предусмотреть подъемные и доплаты на первое время, пока молодой врач не имеет опыта работы и квалификации. Тогда люди пойдут в эту профессию. Тоже самое касается и учителей. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос с профильными профсоюзами», – отметил он.
Кроме того, на встрече с представителями ветеранских объединений и молодежных патриотических организаций Арсеньева Олег Кожемяко сообщил, что разработанный по его инициативе проект краевого закона «О детях войны» уже внесен в Законодательное Собрание. Врио губернатора подчеркнул, что люди, отдавшие большую часть жизни развитию края, должны быть вознаграждены за свои заслуги.
«Нельзя не сказать о том, что уважение закладывается принятием определенных законов. Я подписал и направил в ЗакС проект закона о "детях войны". Эта категория будет учитываться в законодательном порядке, у них будут льготы и социальные выплаты – вместе с вами мы их доработаем. Нужно, чтобы старшее поколение чувствовало заботу о себе со стороны власти», – считает Олег Кожемяко.
По информации департамента труда и социального развития, к категории «детей войны» относятся те, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. В качестве меры поддержки им предусмотрена ежегодная социальная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, за этой категорией граждан закрепляется право на первоочередное заселение в стационарные учреждения социального обслуживания. В случае принятия закона депутатами Законодательного Собрания, первые выплаты дети войны получат в этом году к 80-летию Приморья.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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