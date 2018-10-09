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Наркотики могу уничтожить всё, что тебе дорого
09 Октября 2018, 16:33 | Приморье
Если кто-то оступился - постарайтесь помочь ему выбраться из наркотической трясины
Акция "Сообщи, где торгуют смертью": каждый неравнодушный приморец может поделиться информацией о любом наркопреступлении.
Организации акции - управление МВД России по Приморскому краю при поддержке администрации Приморского края.
8 (423) 249-04-91 - УМВД России по Приморскому краю.
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Теги: безопасность наркотики
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