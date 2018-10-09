Наркотики могу уничтожить всё, что тебе дорого

Если кто-то оступился - постарайтесь помочь ему выбраться из наркотической трясины

Акция "Сообщи, где торгуют смертью": каждый неравнодушный приморец может поделиться информацией о любом наркопреступлении.

Организации акции - управление МВД России по Приморскому краю при поддержке администрации Приморского края.

8 (423) 249-04-91 - УМВД России по Приморскому краю.