"Для меня Приморье - больше, чем привязанность"

История и миссия Приморского края - в цитатах известных людей прошлого и настоящего

Любой регион - это, прежде всего, люди, которые его населяют. Именно они определяют направление, в котором будет двигаться их малая Родина, отвечая самим себе на вопрос - для чего мы здесь? И что мы оставим после себя потомкам? Накануне юбилея современного Приморского края, образованного как самостоятельная территориальная единица в 1938 году, «Золотой Рог» делал подборку цитат известных людей, которые в разное время определяли судьбу Приморья.





Николай МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ, первый генерал-губернатор Восточной Сибири:

«При устье реки Суй-Фуна множество прекрасных заливов. Вообще, все это пространство морского берега, от Посьета до Поворотного мыса, изобилует прекрасными заливами и гаванями, столь привлекательными для морской державы... Для нас эта местность представляет возможность учреждения поселения мореплавателей, к чему и должно нам стремиться».

Из письма генерал-майору М.С. КАРСАКОВУ, 1859 год.





Евгений БУРАЧЕК, начальник военного поста Владивосток с 1861 года:

«22 июня 1861 года. Клипер наш пришел на край света восточной Руси, на станцию корвета «Гридень» во Владивосток, расположенный на берегу моря, которое доселе называлось Японским и которое, вероятно, рано или поздно назовут Русским морем. В это время болезнь моя уже довела меня до такого истощения, что судовые медики прописали мне лишь несколько недель жизни, если я не отрекусь от моря и не уеду в Россию…

26 июля 1861 года. Все суда, бывшие на рейде, ушли в Посьет; я остался больной во Владивостоке с ничтожными средствами и с огромнейшим желанием сделать все посильное для основания столь важного поста, будущего военного и купеческого порта».

Из книги «Воспоминания заамурского моряка. Жизнь во Владивостоке», 1865 год





Владимир АРСЕНЬЕВ, исследователь Уссурийского края, писатель:

«Вспомним, как колонизовалась Америка, как колонизовалась Австралия, Аляска, как колонизовалась вся Сибирь, наконец, как колонизовался Уссурийский край до прихода русских. Мы увидим одну и ту же картину: сильные духом и энергичные люди шли в неведомую страну без всякого содействия со стороны правительства. Слабые бежали назад или гибли в дороге; выживали только те, которые не опускали рук и не падали духом».

Из книги «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края».





Владимир ЛЕНИН, основатель советского государства:

«Вы знаете прекрасно, сколько жертв принесено при достижении того, что сделано, вы знаете, как долго тянулась гражданская война и сколько сил она взяла. И вот, взятие Владивостока показало нам (ведь Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский), показало нам всем всеобщее стремление к нам, к нашим завоеваниям. И здесь и там — РСФСР. Это стремление избавило нас и от врагов гражданских и от врагов внешних, которые наступали на нас».

Речь на пленуме Московского совета, Полное собрание сочинений, 5-е издание, том 45.





Николай ПЕГОВ, первый секретарь приморского крайкома КПСС (1939-1947 годы):

«Около 35 лет прошло с тех пор, как я уехал из Приморья. Неузнаваемо изменился облик этого близкого моему сердца края… Я внимательно слежу за достижениями Приморья и приморцев. Говорят, что у каждого человека есть свои привязанности. У одного - это деревушка, где прошло его детство, у другого - город, где начиналась его трудовая биография, у третьего… Для меня Приморье больше, чем привязанность. Этот жемчужный край, с замечательными людьми которого я делил радости и лишения сложного, трудного периода становления и утверждения могущества нашего социалистического Отечества, не просто часть моей жизни»

Из книги Н.М. Пегова «Далекое-близкое».





Александр ФАДЕЕВ, руководитель Союза писателей СССР в 1946-1954-годах:

«Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно - простором высокого голубого неба и ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, стлавшегося на две стороны, куда хватал глаз. На той стороне, у вербняка, сквозь который синела полноводная речица, - красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя - веселая, звучная и хлопотливая - жизнь. Как маленькие пестрые букашки, копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина, из курчавого облака блесткой половы и пыли вырывались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена бело-розовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко».

Из книги «Разгром».





Виктор ЛОМАКИН, Почетный житель Владивостока, Герой Соцтруда, первый секретарь приморского крайкома КПСС в 1969-1984 годах:

«Когда БРЕЖНЕВ отправлял меня во Владивосток, он сказал: «Попробуй не менять кадры, а сделать побольше с теми, которые там сейчас работают». Однако когда позже я навестил в больнице ЧЕРНЫШЕВА, то услышал другое. Он считал, что в крае назрела необходимость в определенных кадровых перестановках — многие засиделись на своих местах. Чернышев даже свой список мне передал, в котором указывалось, кто именно «засиделся». Так что в кадровом вопросе он мне руки развязал, но убедительно попросил никого не обижать, а сделать все по-хорошему.

Через пять лет средний возраст всех руководящих кадров был 41 год. Это были люди, способные, как тогда говорили, «землю носом рыть». И дело шло. Считаю, именно поэтому развитие Приморского края шло бурными темпами».

Интервью В.П. Ломакина газете «Конкурент», 2006 год.





Илья ЛАГУТЕНКО, музыкант, почетный гражданин Владивостока:

«Дальний Восток - понятие гораздо более широкое. Оно известно на протяжении нескольких веков и определяло территории земного шара, которые находились «дальше», чем современные Ближний Восток и Средняя Азия. Тихоокеанская Россия - более детальное определение в мировом масштабе. Мне так кажется. И Приморский край - ее южная часть. И тут идентификация остается прежней, как и 20 лет назад».

Из интервью, 2015 год.





Анна ЩЕТИНИНА, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания:

«Всякий раз приход во Владивосток ожидался с нетерпением. Это был праздник. И хороший обычай существовал во всех морских организациях: день прихода в родной порт был нерабочим. Его так и называли: приходной день. Жаль, что этот хороший обычай не сохранился. В нем был большой смысл, и в нем проявлялось глубокое уважение к нелегкому труду моряков».

Из книги «По разным морским дорогам».





Игорь ШУВАЛОВ, первый вице-премьер РФ в 2008-2018 годах, куратор подготовки Владивостока к саммиту АТЭС:

«Не верьте в мифы-страшилки про стройки АТЭС - про падающие мосты и украденные дороги. Те, кто верит этим слухам, похожи на даму на вокзале, встречающую первый паровоз. Сначала она боялась, что поезд не поедет, а потом, - что не остановится».

На встрече со студентами-отличниками вузов Владивостока, ноябрь 2011 года.