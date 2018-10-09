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Лучше моря только горы
Осень в Приморском крае – самая благодатная пора для активного отдыха на природе. Горные вершины, нацпарк, погружение на морское дно и другие интересные туристические маршруты, организованные в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, - в обзоре Деловой газеты «Золотой Рог».
Одним из самых популярных занятий в осеннее время года для жителей и гостей Приморья считается восхождение на горные вершины. Три самые популярные приморские горы влекут путешественников, стремящихся испытать силу своего духа и физическую подготовку. Подробнее об этом рассказывают сотрудники регионального Туристско-информационного центра.
Гора Пидан (Ливадийская) – для осенних прогулок подходит идеально. Несмотря на хорошо утоптанную тропу, восхождение на вершину высотой 1332 метра над уровнем моря сопряжено не только с получением огромной дозы адреналина, но и с серьезными физическими нагрузками. Поэтому, неопытных путешественников предостерегают самостоятельно на гору не ходить, а примкнуть к туристической группе, которую сопровождает профессиональный гид.
Вторая гора – Облачная – самая высокая в Приморье. Ее высота достигает 1854 метра. Преодолев путь на вершину, путник будет вознагражден потрясающими видами на долину реки Уссури, хребет Сихотэ-Алинь, горы Снежная и Сестра.
Более тысячи туристов только в прошлые выходные посетили одну из самых популярных приморских гор - Фалазу. Этот туристический маршрут доступен даже для слабоподготовленного человека. Гид-экскурсовод расскажет путешественникам об особенностях горы и поведает несколько мистических историй, с ней связанных.
Директор ООО ФориТур Приморье Людмила КОРНЮШИНА акцентирует внимание туристов на том, что, прежде чем решиться на покорение Пидана и Облачной, лучше всего проверить свои силы, совершив восхождение на гору Фалаза:
«Маршруты на высокие горы для людей с недостаточной физической подготовкой опасны. Как ни печально, цена риска самостоятельного восхождения на тот же Пидан бывает очень высока – вплоть до смертельных случаев. Начинать нужно с более доступных вершин, и советую пользоваться услугами профессионального гида», - отмечает эксперт.
Самыми популярными водопадами в Приморье считаются Кравцовские водопады. Пять небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский, возникли более 1 млн лет назад. Тогда приморскую землю сотрясали землетрясения и происходили извержения вулканов. Застывшие куски лавы – свидетели тех событий. Каждый из водопадов имеет собственное название.
Шикарный тур - «гостеприимная Анисимовка», где можно отлично и с пользой провести время, насладиться красивыми пейзажами, кристально чистым воздухом. Этот тур разработан для тех, кто устал вдыхать городскую пыль и мечтает о новых впечатлениях.
«В программу входит экскурсия к виноделу, осмотр усадьбы, знакомство с производством натурального вина из семи видов дикоросов Уссурийской тайги. Предлагается и дегустация – туристов научат, как правильно обращаться с винным бокалом, как раскрывать букет ароматов в вине», - говорит Людмила Корнюшина, добавляя, что также в рамках тура запланированы: посещение Дома культуры и местного музея,знакомство с бытом русской деревни времен начала освоения Южно-Уссурийского края, театрализованная развлекательная программа «Из-за печки!»
Экологическая тропа в Национальном парке «Земля леопарда» также пользуется большой популярностью у туристов. «Здесь выстроили прекрасный зал для показов видеофильмов, снятых с фотоловушек, которые позволяют наблюдать жизнь животных воочию», - поясняет Людмила Корнюшина.
Парк «Земля леопарда» раскинулся в селе Барабаш в Хасанском районе Приморья. В осенне-летнее время добраться до этого красивейшего места можно на пароме из Владивостока в посёлок Славянка, далее автобусом до Барабаша.
В настоящее время на территории национального парка открыты два туристических маршрута, один из которых – «Логово леопарда». Путешественников провожают к пещере, которая похожа на те, где выращивают свое потомство дальневосточные леопарды.
Каждого посетителя национального парка инструктируют о том, что здесь он уже находится на территории диких животных. Тигры и леопарды, – звери чрезвычайно осторожные, поэтому встреча человека с одной из этих кошек – явление по-настоящему редкое.
Второй маршрут «Тропой леопарда» относится к оздоровительным прогулкам по южно-уссурийской тайге, в рамках которой туристы поднимаются на гору Бусленко.
Тропа проходит по участку широколиственного леса с разновозрастными посадками кедра. Экскурсовод подробно расскажет об истории создания заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда». Туристы смогут окунуться в неповторимый животный и растительный мир заповедных территорий, ознакомиться с современными методами учёта крупных млекопитающих, в том числе дальневосточного леопарда, который является самой редкой дикой кошкой в мире.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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