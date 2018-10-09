"Восточное кольцо" обрастет зимними маршрутами

Приморский край свяжет в один турпродукт несколько регионов Дальнего Востока

Концепция «Восточное кольцо России» объединяет 12 субъектов идеей межрегиональных туристических маршрутов. Сегодня концепция предлагает шесть обзорных маршрутов: «Восточное кольцо», «Тигровый бриллиант», «Восточное ожерелье», «Пять стихий», «Легенды Тихого океана» и «Огненный тигр», которые объединили Сахалин, Камчатку, Приморье, Якутию и Хабаровск. И гастрономический маршрут «Праздник вкуса», куда вошли Камчатский и Приморский края, а также Сахалинская область. В дальнейшем «Восточное кольцо» добавит туристические продукты, объединяющие «зимний» потенциал сразу нескольких субъектов.

«Восточное кольцо России» направлено на создание совместных туристических маршрутов, связывающих несколько регионов Сибири и Дальнего Востока. Благодаря проекту, продвижение достопримечательностей субъектов должно получить дополнительный драйвер. В настоящий момент созданы общие обзорные маршруты и один гастрономический, объединяющие дальневосточные регионы. В проекте планируется задействовать событийный туризм регионов, а также продвижение сезонного отдыха, в том числе и зимнего.

Досье "Золотого Рога": Концепция «Восточного Кольца» родилась в рамках II Восточного экономического форума. Ее целью является продвижение совместного туристического потенциала регионов. Приморский край взял на себя обязанность координатора данной работы и разработал план развития. Развитие туристической отрасли в условиях совместной туристической дестинации согласуется с государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Как отмечают эксперты, основными якорными объектами зимнего отдыха Приморского края являются горнолыжные базы и резиденция Изумрудного Деда Мороза в историческом парке «Изумрудная долина», возникновение которой становится новой страницей в истории событийного туризма территории.

«В рамках бренда «Восточное кольцо» хотелось бы объединить потенциал Приморья с Сахалином и Камчаткой, где расположены горнолыжные курорты, известные во всем мире, – делится планами директор туристско-информационного центра Приморья Дарья ГУСЕВА. – В тур можно включить не только горнолыжные базы и резиденцию Изумрудного Деда Мороза, но и событийный туризм: например, гонку на собачьих упряжках «Берингия», которая традиционно проходит на Камчатке. Впрочем, создание и продвижение такого продукта – достаточно непростой процесс: необходимо понимать целевую аудиторию, которая охотно познакомится с достопримечательностями этих субъектов. На данный же момент нельзя сказать, что иностранцы или российские туристы массово едут к нам покататься на лыжах, а потом устремляются на Камчатку или Сахалин. Скорее, это единичные истории».









Один воин в туристическом поле

Тем не менее, субъекты Дальнего Востока регистрируют постоянное увеличение межрегионального туристического потока. Но для его увеличения и продвижения маршрутов «Восточного Кольца», по словам экспертов, не хватает сразу нескольких составляющих. И основная – информационная. «Для популяризации идей концепции необходимо создание единых путеводителей по маршрутам, – говорит Дарья Гусева. – Но кроме Приморского края их больше никто не выпускает, и в итоге из девяти регионов Дальневосточного федерального округа работает только один. А один в поле не воин, и нам достаточно сложно двигаться без поддержки коллег. Впрочем, они принципиально не против – готовы работать, но пока в силу ряда причин не могут включиться в активную работу».

Директор ТИЦ Приморья отметила, что «Восточное кольцо России» нуждается также в единой виртуальной площадке. «Буклетами из Приморья информационный вакуум не закрыть. Нам нужно создавать как можно больше продуктов в рамках «Восточного кольца», причем предложения должны поступать не только от операторов и ТИЦ Приморского края, но и от других субъектов. Ведь бренд – межрегиональный, соответственно, и продвижение должно быть межрегиональным. Да, Приморье – флагман этого процесса, который задает тон и тянет за собой вагончики других регионов по «Восточному кольцу». Но в одиночку сделать это сложно, а обратной связи с ТИЦ и операторами других субъектов нет. И если в Приморье наблюдается активность, то другие игроки пока не до конца понимают, зачем это нужно, и тянут одеяло на себя».

Пока устойчивое взаимодействие регионов происходит только на туристических выставках, где субъекты встают единым стендом. Такой формат отмечен экспертами и представителями дальневосточных субъектов как успешный и эффективный способ продвижения туристического потенциала на международном и российском рынках. Впрочем, даже собрать регионы под эгидой одного стенда удалось не сразу – впервые регионы Дальнего Востока представили «Восточное кольцо России» на туристической выставке «Интурмаркет» в 2017 году. Ряд регионов, как, например, Камчатский край, в коллективный стенд не встали, поэтому бренд был представлен в «усеченном» формате. Постепенно эта ситуация исправилась – регионы «Восточного кольца» все-таки объединились в один стенд. И, как надеется Дарья Гусева, дальнейшее туристическое движение субъектов навстречу друг другу будет – это всего лишь вопрос времени.

Господдержка необходима

Другая важная составляющая, без которой концепция «Восточного кольца» не будет работать – это регулярные и недорогие авиаперевозки. «В этом вопросе не обойтись без субсидирования, – уверена Дарья Гусева. – Мы подаем запросы в департаменты субъектов о возможности снижения тарифов на авиаперелеты хотя бы в рамках групповых туров «Восточного кольца». Пока этот вопрос находится в стадии согласования». Эксперты уверены, что без снижения цены транспортной составляющей в туристическом продукте концепция не обретет жизнеспособность. Причем такая мера активизирует не только путешествия дальневосточников по Дальневосточному федеральному округу, но и будет стимулировать интерес жителей западной части России.

Впрочем, директор ТИЦ Приморья указывает на то, что данную целевую аудиторию будет сложнее заинтересовать из-за привычки к коротким перелетам. Магистральные перелеты в другую часть России вызывают у них страх. Хотя у туристической индустрии Дальнего Востока остается надежда на молодых туристов, которые с интересом рассматривают длительные путешествия. И в таком контексте субсидирование лишь укрепит межрегиональный туризм. Директор туристической фирмы «Пять звезд» Оксана ЗЯБЛОВА отметила, что субсидирование авиаперелетов хорошо стимулирует туристический рынок. Жители Дальнего Востока получают возможность путешествовать по России, а в регионы ДФО прибывает обратный туристический поток из западной части России. Дополнительным стимулом развития могут стать и железнодорожные перевозки – жители Приморья и гости, приезжающие во Владивосток, с удовольствием отправляются в железнодорожное путешествие до Иркутска с целью посещения Байкала. Причем возможность проехать по знаменитой Транссибирской магистрали привлекает не только российских туристов, но и иностранцев.

Еще одной мерой развития межрегионального туристического обмена могут стать государственные туристические сертификаты. С их помощью путешественники смогут бесплатно отдохнуть в периферийных регионах страны. Вскоре инициативу окончательно сформулируют и направят в Агентство стратегических инициатив, Российский союз туриндустрии и Ростуризм. В настоящий момент остается вопрос, кто сможет претендовать на такое путешествие, и на какие конкретно услуги распространится сертификат. Но по словам инициаторов проекта, сертификаты позволят государству сформировать свою повестку на рынке внутреннего туризма. А предприниматели, в свою очередь, получат возможность работать с новыми категориями путешественников, которые раньше никогда не пользовались их услугами.

На фото: В рамках бренда «Восточное кольцо» предполагается объединить потенциал Приморья с Сахалином и Камчаткой.

Фото Юрия РОГОВА