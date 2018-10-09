Сезон дождей приморцам не помеха

Туроператор рассказала, какие страны пользуются наибольшей популярностью у туристов осенью

Осень – наилучшее время для путешествий в страны с теплым климатом. Одним из ключевых преимуществ для осенних путешествий является то, что на курортах во многих странах спадает жара, количество отдыхающих значительно уменьшается и, соответственно, очереди у достопримечательностей исчезают, а многие отели предлагают скидки.

В рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы выездному туризму уделяется особое внимание.

Безвизовый режим сегодня установлен во многих странах. Туристические компании предлагают бюджетный отдых в Таиланде, который пользуется неизменной популярностью у путешественников круглый год. На срок до 14 дней безвизовый въезд установлен во Вьетнам и Корею. В Южной Корее отдых заточен под детей, такая поездка замечательно подходит для семейного отдыха.

Рассказывает генеральный директор туристической компании «Терратур» Анна ГАНЖА:

- Безвизовые Индонезия и Филлипины доступны не каждому приморцу, цена перелета в эти страны – высокая. Рекомендуем осенью отдохнуть в Японии. Легкая виза делается всего 4 рабочих дня. Туры на осенние каникулы очень популярны у жителей Приморья. В них входит посещение нескольких городов Японии, начиная с Токио.

В первый же день по столице Страны восходящего солнца проводится обзорная экскурсия, во время которой разработаны несколько маршрутов: туристы поднимаются на один из самых высоких небоскребов - здание токийской мэрии, состоящее их двух башен. Посещают площадь красного дворца, современный храмовый комплекс, насыпной остров Одайбо. На этом острове находится самое большое колесо обозрение в Токио, музей «Тойоты», аттракционы, выставочные комплексы и многое другое. На следующий день туристическая группа размещается на комфортабельном лайнере и отправляется в круиз по Японии и Южной Корее с заходом в старинный город Кобе.

Корейский остров Чеджудо – настоящая кладезь впечатлений. Этот остров имеет вулканическое происхождение. В самом его сердце возвышается вулкан Халласан - удивительная гора в Южной Корее, высота которой достигает 1950 метра над уровнем моря. Белый песок, чистое лазурное море, комфортабельный оборудованный всеми удобствами пляж, аренда резиновых лодок и многое другое – вот лишь небольшой список того, чем можно воспользоваться на Чеджудо. Обязательные к посещению - мандариновые рощи, экскурсия к аномальному месту, где машины с выключенными двигателями сами собой едут в гору. Женщины на Чеджудо - это тоже своего рода достопримечательность. Туристы имеют возможность посмотреть представление, в ходе которого женщины одна за другой ныряют на дно моря за устрицами, ежами, крабами и прочими морскими гадами, подолгу задерживая дыхание. После улова морепродукты готовят на глазах у туристов, их можно отведать прямо здесь же в закусочной.

Также очень популярны у приморцев путешествия в Таиланд. Эта страна - настоящая жемчужина Юго-Восточной Азии. Ежегодно сюда устремляются миллионы туристов со всего мира. Начинающийся в мае-июне туристический сезон продолжается почти до ноября. Как правило, осенью в Таиланде держится дождливая, но жаркая погода. Главным плюсом отдыха в этой стране в осеннее время могу назвать относительно небольшое количество людей на курортах и у достопримечательностей.

Еще одна востребованная для россиян страна – Вьетнам. Это государство с древнейшей историей и культурой. На территории Вьетнама расположено множество ценных исторических памятников. Вдоль всей береговой линии, протяженностью более 3 тыс. км, раскинулись белоснежные песчаные пляжи. Вообще, эта страна поражает своей природной красотой. Туристы имеют возможность посмотреть на уникальные архитектурные комплексы, живописную бухту Ха Лонг и две тысячи островов, расположенные на ее территории. Любителям дайвинга представляется возможность увидеть богатый подводный мир теплого моря. Снаряжение и сопутствующие услуги стоят совсем недорого. Во многих вьетнамских отелях оборудованы собственные массажные кабинеты и SPA-комплексы.

На севере Вьетнама отдыхать лучше всего с мая по октябрь, а вот с ноября по апрель погода здесь относительно прохладная - +15–23 °С. На юге страны круглый год температура более стабильна, +29–35°С, только в зимнее время года она опускается до +22–27 °С.

Дорогой перелет на Филиппины «окупается» наличием красивейших видов береговой линии, протяженность которой 36 тыс. км. Пышная природа, радушие местного населения в дополнение к прекрасной кухне делают отдых на Филиппинах таким запоминающимся. Экзотики на этих островах тоже предостаточно.

В нескольких километрах от шумного мегаполиса туристы могут погрузиться в тишину и покой богатой филиппинской природы и бескрайних ярко-зеленых рисовых полей. Филиппинские вулканы, многие из которых действуют, особенно привлекают российских туристов своей величественной красотой.

Виды отдыха на Филиппинах самые разнообразные: роскошные пляжи, тропические джунгли, огромный выбор клубов и ресторанов, и многое другое. На Филиппинах очень развит серфинг. Более сотни официальных точек катания дают туристам широкий выбор. Самые популярные курорты и основные туристические объекты расположены на юге филиппинского архипелага. Добраться с одного острова на другой можно на небольшом самолете или пароме, что само по себе становится увлекательным приключением. С мая по ноябрь на Филиппинах наступает сезон дождей, и только с декабря по май здесь сухо и тепло. Круглый год температура воздуха колеблется от +24° до +28° С.

Туристам предоставляется возможность побывать в местных магазинах и на рынках. Здесь можно приобрести самые разнообразные сувениры: от жемчужных украшений до раковин, одежды, косметики местного производства.

Для путешественников, которым не страшен перелет на самолете, поездка на переполненном пароме, а затем на автобусе, - и все только для того, чтобы увидеть самые красивые и при этом труднодоступные места с красивейшими природными пейзажами – предлагаются туры в Индонезию. Шикарные тропические пейзажи, щадящие климатические условия, разумная ценовая политика, уровень сервиса в отелях, который сопоставим с европейским – все это делает Индонезию популярной туристической страной для россиян.

На фото: Туроператоры советуют озаботиться покупкой авиабилетов в первую очередь.

Фото Юрия РОГОВА