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Валежник онлайн

09 Октября 2018, 11:50 | Приморье

В покрытом на тысячи квадратных километров лесами Приморье постоянно возникает дефицит дров для населения

 

Часть жилого фонда приморских сел и городов, а также дачный сектор сегодня отапливаются печами. И хотя для получения тепла предпочтительнее уголь, большое значение, как топливо, продолжают играть дрова. Ресурсные возможности региона и государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы вроде бы позволяют сегодня заготавливать их на зиму столько, сколько населению необходимо. Но…

Ежегодно, по данным департамента лесного хозяйства Приморья, приморцам с незакрепленных за арендаторами земель может выделяться до 360 тысяч кубометров ликвидационной древесины, которая используется в качестве топлива. Немногим больше на рынок могут поставлять арендаторы.

Общая определенная официальная годовая потребность края в дровах составляет в пределах 600-650 тысяч кубов. И вроде бы должна закрываться. Но по данным муниципальных образований, в регионе в настоящее время насчитывается 156 тысяч домов с печным отоплением (включается ли в эту цифру дачный сегмент, который с недавних пор может использоваться под капитальное проживание, непонятно). Но по нормам для одного приморского домохозяйства на год требуется порядка 20 кубов дров, а на севере края – до 30. То есть, на самом деле нормативная потребность закрывается примерно по 4-4,5 кубометра на домохозяйство.

Каким образом в Приморье закрывается дефицитный объем дров – загадка природы. Повального дровяного браконьерства надзоры и компетентные органы вроде бы не наблюдают. Оно и понятно – за такие дрова сегодня можно получить реальный срок в 4-7 лет. И такие прецеденты есть. Резкого перехода с дровяного отопления на иные виды топлива тоже не наблюдается. И сам дефицит вроде бы не ощущается, поскольку на определенных местах всегда заметны машины, продающие обычно уже не чурки, а готовые порубленные дрова. Обычная цена неплохих дров – 1500-2000 рублей. Можно найти подешевле из неспросовой древесины или договориться – рынок есть рынок.

Конечно, 30-40 тысяч рублей в год на потребность своего домохозяйства в дровах для многих представляется слишком дорого. Поэтому многие надеются сэкономить и подают заявку на участок под рубку леса на дрова в департамент лесного хозяйства Приморья, который сегодня занимается региональной публичной электронной очередью на эти заготовки.

Кстати, в прошлом году департамент делегировал полномочия по приему заявок на заготовку дров краевым многофункциональным центрам, которые затем их перенаправляют департаменту для постановки в очередь. Можно подать заявку в департамент и через государственный портал www.gosuslugi.ru. И если вблизи потребителя в лесничествах имеются лесосеки, где можно произвести рубку дров, такое разрешение может быть получено.

Ситуацию с прохождением заявки электронной очереди человек может отслеживать на сайте администрации Приморья через разделы «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Департаменты», «Департамент лесного хозяйства Приморского края». В принципе, право на заготовку дров и получение на это разрешения сегодня осуществляется по принципу «одного окна», и процедура эта довольно прозрачна. Сама по себе услуга эта очень востребована. Известно, что краевым лесничествам в первые три дня этого года пришлось принять более 800 заявлений на заготовку дров.

Безусловно, проблема есть. Известно, что дров для населения сегодня не хватает даже в безлюдном Забайкалье. Поэтому приморские потребители дров, можно сказать, с большим воодушевлением восприняли решение Госдумы РФ о разрешении нуждающимся в дровах совершенно бесплатно, без особого спроса и безнаказанно собирать в лесах для своих потребностей валежник. Стоит отметить, что именно приморские депутаты оказались инициаторами этого важного для страны законопроекта.

До этого решения по валежнику за рубку сухостоя, собираемые сучья и добычу поваленных деревьев, если не было соответствующего разрешения, можно было схлопотать штраф до полумиллиона рублей, получить направление на исправительные работы или реальный срок лишения свободы до двух лет. Теперь – полная свобода! Другое дело – хватит ли в нашей тайге валежника на всех желающих, и не повлияет ли это на экологию в том плане, что лесная подстилка лишится существенной части того материала, который участвует в сложных биологических цепочках приморских лесов. Вероятно, может просесть и рынок дров, потеряв часть спроса и потребителей. С другой стороны, специалисты предсказывают такой положительный эффект от сбора валежника, как снижение «питательной среды» для возможных пожаров.
В конце сентября депутаты Законодательного собрания Приморского края на очередной сессии краевого парламента уточнили порядок заготовки в регионе валежника. Теперь местный законопроект разрешает гражданам осуществлять сбор валежника буквально в течение всего года и круглосуточно. Вероятно, редким исключением могут стать отдельные периоды, когда на пребывание в лесах будет распространяться общий запрет в связи с пожароопасной обстановкой. С другой стороны, аппетиты сборщика валежника, безусловно, могут пресечь, если человек нарушил режим пребывания на заповедной территории. 

Наши законодатели решили, что без проблем в настоящее время можно заготавливать стволы и сучья, упавшие на землю в процессе их естественного отмирания или повреждения вредителями. Собирать можно также продукты буреломов и снеговалов. Однако порубочные остатки в местах заготовки деловой и дровяной древесины к валежнику не приравниваются, и за их сбор без разрешения можно будет получить определенное законодательством наказание.

На фото: Каким образом в Приморье закрывается дефицитный объем дров – загадка природы. Повального дровяного браконьерства надзоры и компетентные органы вроде бы не наблюдают. Оно и понятно – за такие дрова сегодня можно получить реальный срок в 4-7 лет.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: лес  дрова  сезон 






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