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"Зов тигра" манит приморцев и гостей края
Прошедший во Владивостоке День тигра вновь напомнил об особо охраняемых территориях, которые призваны поддерживать сохранение краснокнижного хищника в природе в соответствии с государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. Среди этих ООПТ - национальные парки, которых в Приморье уже четыре из шести дальневосточных - «Бикин», «Земля леопарда», «Удэгейская легенда» и самый первый - «Зов тигра».
Решение о создании нацпарка «Зов тигра» как ООПТ было принято 2 июня 2007 года за неделю до решения по «Удэгейской легенде». А распоряжение правительства по ним, как нацпаркам, были подписаны одновременно 23 января 2008 года. И надо отметить, что все приморские нацпарки, начиная с первого, были созданы в крае при непосредственном участии Амурского отделения WWF России и стали первыми заповедными территориями такого статуса в Амурском экорегионе.
Официальные торжества по поводу юбилея «Зова тигра» ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка» проводила в конце марта этого года.
Как отметил директор учреждения ученый Владимир АРАМИЛЕВ, по инициативе которого и был создан этот нацпарк, включивший в себя помимо новых территорий и территорию ранее существовавшего Верхне-Уссурийского нацпарка, несмотря на таежную глушь, количество его поклонников постоянно растет. Если в 2014 году его посетили 796 туристов, то в прошлом году - уже 1 685 человек, а поступления от их обслуживания выросли за это же время с 90 тысяч рублей до 482 тысяч.
В преддверии юбилея в нацпарке, как в бассейне реки Милоградовки, так и в бассейне Уссури, после тайфуна «Лайонрок» были восстановлены дороги, тропы, стоянки для машин и пикниковые точки, то, что сегодня создает необходимый для туристов комфорт.
Особую привлекательность этому нацпарку придают расположенные в нем две высочайшие вершины края - горы Облачная и Снежная. И, конечно, тигры. Их здесь в прошлом году насчитали 5 взрослых особей и трех тигрят, а вместе с соседним Лазовским заповедником местная популяция составляет 15 взрослых и 9 тигрят. Места эти довольно дикие и не до конца изученные. Временами они преподносят ученым очередные сюрпризы.
Координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока, к.б. н. Анна БАРМА отмечает, что здесь, на территории всего в 821,5 километров, служащей экологическим коридором между Лазовским заповедником и остальным Сихотэ-Алинем, обитают практически все редкие, эндемичные и ценные виды млекопитающих южного Приморья. Здесь зафиксировано присутствие горалов, изюбрей, пятнистых оленей, харзы, соболя, бурого и гималайского медведя. Видовой состав мелких млекопитающих, птиц и насекомых нацпарка очень богат, но считается до сих пор слабо изученным.
Необыкновенно богата и местная флора. Здесь есть и бореальные, и субтропические виды растений, а разнообразие древесных пород говорит о давнем столкновении южных и северных видов, подвергавшихся борьбе за выживание в условиях далекого уже ледникового периода. Встречаются деревья, обнять которые можно лишь в два взрослых мужских обхвата.
Специалисты отмечают, что территория национального парка «Зов тигра» расположена в уникальной по геоморфологическим характеристикам местности. Есть здесь живописные склоновые озера неизвестного происхождения, интересные геологические обнажения высотных участков хребта Сихотэ-Алинь, осыпи. Имеются водопады и скалы, красивые распадки и долины, и необыкновенно фотогеничные ландшафты.
На фото: Увидеть редкую полосатую кошку туристам вряд ли доведется, зато другие красоты парка всегда в открытом доступе.
Фото Анны ЧУМИЛИНОЙ
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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