В среду в Приморье пройдут дожди

В горных районах выпадет мокрый снег, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

На предстоящей рабочей неделе характер погоды в Приморском крае будет неустойчивым. В начале недели преимущественно без осадков. В южной половине края, в поле пониженного атмосферного давления, ночные температуры воздуха ожидаются в пределах +3…+8 °C, на севере, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, будет прохладнее — до −5 °C.

В середине рабочей недели над Японским морем будет смещаться циклон. Шапка циклона накроет Приморье, на большей части края пройдут осадки в виде дождя, в горных районах со снегом.

Во второй половине недели Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами сохраняться осадки. Ночные и дневные температуры будут невысокими: ночью −5…+7 °C, днем 0…+15 °C. И лишь в конце рабочей недели атмосферное давление над краем начнет расти и осадки прекратятся. Ночи станут холоднее, а дни теплее.