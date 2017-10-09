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Андрей Тарасенко хочет оставить молодежь в Приморье

09 Октября 2017, 15:30 | Приморье

Об этом он разговаривал с председателем ЗакСобрания, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел первую рабочую встречу с председателем Законодательного Собрания края Александром Роликом.

Открывая встречу, руководитель региона отметил, что планирует тесно сотрудничать с депутатским корпусом края для того, чтобы решать возникающие вопросы при непосредственном участии народных избранников. По словам врио губернатора, одна из основных задач, стоящих сегодня перед регионом, – обеспечение населения хорошими рабочими местами, а также повышение благосостояния жителей Приморья.

«Край сегодня активно развивается, реализуются масштабные проекты, открываются новые предприятия, создаются новые рабочие места. Региону нужны специалисты, профессионалы. Поэтому очень важно, с одной стороны, чтобы люди сюда ехали, а с другой, сделать так, чтобы ребята, которые учатся в Приморье, здесь и оставались», – отметил Андрей Тарасенко.

По словам врио губернатора, в крае готовят огромное количество специалистов, однако многие из них после окончания обучения уезжают работать за границу и в центральные регионы России.

«Мы должны обеспечить им здесь такие условия, чтобы они не стремились уехать из региона, а для этого нужно предложить людям достойную работу и хороший заработок и повысить благосостояние населения в целом. Мне очень важно вместе с вами, депутатским корпусом, решить эти задачи», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик поздравил врио губернатора региона с назначением и отметил, что краевые парламентарии готовы оказывать новому руководителю края всяческую поддержку.

«Мы настроены на конструктивное взаимодействие. У нас всегда было налажено тесное сотрудничество с органами исполнительной власти края, с губернатором Приморья. Мы две ветви одной власти, поэтому у нас одни цели и задачи, и я уверен, что вместе мы сможем реализовать ожидания жителей Приморья», – подчеркнул глава ЗакСобрания, добавив, что перед регионом сегодня стоят масштабные задачи, эффективно и целенаправленно решить которые врио главы края поможет жизненный опыт и богатая трудовая деятельность.

В рамках встречи стороны наметили план взаимодействия на ближайшее время. Так, одним из первоочередных вопросов для совместной работы была обозначена подготовка проекта бюджета на 2018 и последующие годы. Стороны сошлись во мнении, что главный финансовый документ региона должен быть направлен на дальнейшее социально-экономическое развитие края и ориентирован на то, чтобы жители Приморья чувствовали поддержку власти.

Кроме того, Андрей Тарасенко и Александр Ролик договорились о совместном рассмотрении исполнения органами исполнительной власти краевого бюджета по итогам 9 месяцев года.

В завершение встречи врио Губернатора Приморья отметил, что для совместного решения проблем, волнующих жителей края, руководитель региона также намерен изучить, насколько качественно парламентариями исполняются обещания, данные народу.

Фото - Администрация Приморского края

Автор:
Теги: тарасенко  ролик  молодежь  заксобрание  рабочие места 



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