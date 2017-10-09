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На этой неделе Приморье вновь ощутит холодное дыхание осени
Во Владивостоке температура понизится на 2-6 градусов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В начале недели в Приморском крае сохранится неустойчивая погода. В первый рабочий день над краем будет смещаться циклон, который вызовет местами дожди различной интенсивности. За фронтом на Приморье распространится гребень антициклона, осадки прекратятся. С гребнем начнет поступать холодная воздушная масса, что приведет к понижению температурного фона.
Под влиянием гребня антициклона воздух будет интенсивно выхолаживаться, ожидается понижение температуры ночью до −9…+8 °C, понизятся и дневные температуры воздуха до +7…+18 °C.
Во Владивостоке, в понедельник днем вторгнется холодная воздушная масса и это сгладит суточный ход температуры воздуха — максимальная и минимальная температура существенно отличаться не будут, +11…+14 °C. В дальнейшем фон ночных температур понизится на 2–6 градуса, а дневных останется прежним.
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